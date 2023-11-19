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ВС России уничтожили три десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 19.11.2023 (обновлено: 14:08 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910375797.html
ВС России уничтожили три десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили три десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.11.2023
ВС России уничтожили три десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили три десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:15
2023-11-19T14:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией.&quot;В результате огневого поражения соединениями группировки войск &quot;Днепр&quot; ВС России на Херсонском направлении у острова Большой Потемкин уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом. Еще одна лодка была ликвидирована при переправе в русле Днепра. У населенного пункта Садовое уничтожена гаубица Д-30 с расчетом&quot;, — рассказал он.Собеседник агентства добавил, что российская армия разгромила позицию одного из украинских подразделений в районе села Новоберислав на Каховском направлении. Противник потерял восемь человек убитыми и двух ранеными. Украинские военные регулярно пытаются переправить лодки на левый берег Днепра, но терпят неудачу. Накануне российские бойцы уничтожили на Херсонском направлении два судна ВСУ с экипажами и десантом, а также зенитную установку.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что за время нахождения на левом берегу и на переправе ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили три десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили три десантные лодки и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО
Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС России на Херсонском направлении у острова Большой Потемкин уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом. Еще одна лодка была ликвидирована при переправе в русле Днепра. У населенного пункта Садовое уничтожена гаубица Д-30 с расчетом", — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что российская армия разгромила позицию одного из украинских подразделений в районе села Новоберислав на Каховском направлении. Противник потерял восемь человек убитыми и двух ранеными.
Украинские военные регулярно пытаются переправить лодки на левый берег Днепра, но терпят неудачу. Накануне российские бойцы уничтожили на Херсонском направлении два судна ВСУ с экипажами и десантом, а также зенитную установку.
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что за время нахождения на левом берегу и на переправе ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 ноября, 16:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы РФ
 
 
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