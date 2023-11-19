https://ria.ru/20231119/spetsoperatsiya-1910375797.html

ВС России уничтожили три десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили три десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.11.2023

ВС России уничтожили три десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили три десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T11:15

2023-11-19T11:15

2023-11-19T14:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС России на Херсонском направлении у острова Большой Потемкин уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом. Еще одна лодка была ликвидирована при переправе в русле Днепра. У населенного пункта Садовое уничтожена гаубица Д-30 с расчетом", — рассказал он.Собеседник агентства добавил, что российская армия разгромила позицию одного из украинских подразделений в районе села Новоберислав на Каховском направлении. Противник потерял восемь человек убитыми и двух ранеными. Украинские военные регулярно пытаются переправить лодки на левый берег Днепра, но терпят неудачу. Накануне российские бойцы уничтожили на Херсонском направлении два судна ВСУ с экипажами и десантом, а также зенитную установку.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что за время нахождения на левом берегу и на переправе ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов.

https://ria.ru/20231117/katera-1910181445.html

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы рф