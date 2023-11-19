ВС России уничтожили три десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили три десантные лодки и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО
Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС России на Херсонском направлении у острова Большой Потемкин уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом. Еще одна лодка была ликвидирована при переправе в русле Днепра. У населенного пункта Садовое уничтожена гаубица Д-30 с расчетом", — рассказал он.
Собеседник агентства добавил, что российская армия разгромила позицию одного из украинских подразделений в районе села Новоберислав на Каховском направлении. Противник потерял восемь человек убитыми и двух ранеными.
Украинские военные регулярно пытаются переправить лодки на левый берег Днепра, но терпят неудачу. Накануне российские бойцы уничтожили на Херсонском направлении два судна ВСУ с экипажами и десантом, а также зенитную установку.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что за время нахождения на левом берегу и на переправе ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.