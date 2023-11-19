https://ria.ru/20231119/spetsbort-1910444319.html

Из Каира в Москву вылетел спецборт с 117 россиянами

Из Каира в Москву вылетел спецборт с 117 россиянами - РИА Новости, 19.11.2023

Из Каира в Москву вылетел спецборт с 117 россиянами

Спецборт МЧС с пятой группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Каира в Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T19:57

2023-11-19T19:57

2023-11-19T21:18

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Спецборт МЧС с пятой группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел из Каира в Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства."Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию", — говорится в публикации.На протяжении пути людей будут сопровождать медики и психологи.Предыдущие четыре группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями сотрудников МЧС.Ранее сегодня в МИД сообщили, что Россия вывезла из сектора Газа 558 соотечественников из 900 обратившихся. Из них 408 уже доставили на родину.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906900939.html

https://ria.ru/20231119/evakuirovannye-1910423345.html

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в мире, россия, израиль, москва, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, оон, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году