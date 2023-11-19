https://ria.ru/20231119/sochi-1910419637.html

Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках

Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках - РИА Новости, 19.11.2023

Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках

Подъем уровня воды возможен в реках Сочи на фоне дождей с ночи воскресенья до понедельника, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:57

2023-11-19T16:57

2023-11-19T16:57

сочи

происшествия

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СОЧИ, 19 ноя - РИА Новости. Подъем уровня воды возможен в реках Сочи на фоне дождей с ночи воскресенья до понедельника, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее власти курорта, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали, что в городе пройдут ливни, грозы, ожидается сильный ветер. "В связи с ожидаемыми местами сильными осадками в ночь с 19 на 20 ноября и в течение дня 20 ноября на реках в Сочи ожидаются подъемы уровней воды. Местами - с достижением неблагоприятных отметок", - сказали в мэрии. Власти подчеркнули, что в этот период опасно оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, не рекомендуется планировать отдых у водоемов. Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье весь день идет небольшой дождь, температура воздуха держится выше 15 градусов, крупная река Сочи, которая обычно поднимается на фоне дождей, не выходит из русла.

https://ria.ru/20231119/shtorm-1910408788.html

сочи

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, происшествия