https://ria.ru/20231119/sochi-1910419637.html
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках - РИА Новости, 19.11.2023
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках
Подъем уровня воды возможен в реках Сочи на фоне дождей с ночи воскресенья до понедельника, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:57
2023-11-19T16:57
2023-11-19T16:57
сочи
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907690834_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_a444604d9eb9d11c8773c5dfb4ae5841.jpg
СОЧИ, 19 ноя - РИА Новости. Подъем уровня воды возможен в реках Сочи на фоне дождей с ночи воскресенья до понедельника, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее власти курорта, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали, что в городе пройдут ливни, грозы, ожидается сильный ветер. "В связи с ожидаемыми местами сильными осадками в ночь с 19 на 20 ноября и в течение дня 20 ноября на реках в Сочи ожидаются подъемы уровней воды. Местами - с достижением неблагоприятных отметок", - сказали в мэрии. Власти подчеркнули, что в этот период опасно оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, не рекомендуется планировать отдых у водоемов. Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье весь день идет небольшой дождь, температура воздуха держится выше 15 градусов, крупная река Сочи, которая обычно поднимается на фоне дождей, не выходит из русла.
https://ria.ru/20231119/shtorm-1910408788.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907690834_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_eb4c4f8500d5171871c974048a3dfc2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках из-за ливней
СОЧИ, 19 ноя - РИА Новости. Подъем уровня воды возможен в реках Сочи на фоне дождей с ночи воскресенья до понедельника, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее власти курорта, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали, что в городе пройдут ливни, грозы, ожидается сильный ветер.
"В связи с ожидаемыми местами сильными осадками в ночь с 19 на 20 ноября и в течение дня 20 ноября на реках в Сочи
ожидаются подъемы уровней воды. Местами - с достижением неблагоприятных отметок", - сказали в мэрии.
Власти подчеркнули, что в этот период опасно оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, не рекомендуется планировать отдых у водоемов.
Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье весь день идет небольшой дождь, температура воздуха держится выше 15 градусов, крупная река Сочи, которая обычно поднимается на фоне дождей, не выходит из русла.
Шторм оставил без света до десяти тысяч жителей Херсонской области