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Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках - РИА Новости, 19.11.2023
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16:57 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/sochi-1910419637.html
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках - РИА Новости, 19.11.2023
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках
Подъем уровня воды возможен в реках Сочи на фоне дождей с ночи воскресенья до понедельника, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:57
2023-11-19T16:57
сочи
происшествия
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СОЧИ, 19 ноя - РИА Новости. Подъем уровня воды возможен в реках Сочи на фоне дождей с ночи воскресенья до понедельника, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее власти курорта, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали, что в городе пройдут ливни, грозы, ожидается сильный ветер. "В связи с ожидаемыми местами сильными осадками в ночь с 19 на 20 ноября и в течение дня 20 ноября на реках в Сочи ожидаются подъемы уровней воды. Местами - с достижением неблагоприятных отметок", - сказали в мэрии. Власти подчеркнули, что в этот период опасно оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, не рекомендуется планировать отдых у водоемов. Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье весь день идет небольшой дождь, температура воздуха держится выше 15 градусов, крупная река Сочи, которая обычно поднимается на фоне дождей, не выходит из русла.
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сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках

Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках из-за ливней

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи
Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 19 ноя - РИА Новости. Подъем уровня воды возможен в реках Сочи на фоне дождей с ночи воскресенья до понедельника, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее власти курорта, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали, что в городе пройдут ливни, грозы, ожидается сильный ветер.
"В связи с ожидаемыми местами сильными осадками в ночь с 19 на 20 ноября и в течение дня 20 ноября на реках в Сочи ожидаются подъемы уровней воды. Местами - с достижением неблагоприятных отметок", - сказали в мэрии.
Власти подчеркнули, что в этот период опасно оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, не рекомендуется планировать отдых у водоемов.
Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье весь день идет небольшой дождь, температура воздуха держится выше 15 градусов, крупная река Сочи, которая обычно поднимается на фоне дождей, не выходит из русла.
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