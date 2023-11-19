Глава МИД Словакии назвал "красную линию" в вопросе санкций против России
Словакия отказалась поддерживать санкции против российского ядерного топлива
Флаги Словакии и ЕС. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 19 ноя — РИА Новости. Словакия не поддержит новые санкции Евросоюза против России, если они будут касаться ядерного топлива, заявил глава МИД республики Юрай Бланар в эфире программы "Субботние диалоги" на RTVS.
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"Наша красная линия заключается в том, что там (в 12-м пакете санкций. — Прим. ред.) не может быть ядерного топлива, потому что пока наши АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с другим топливом. Этого там (в пакете санкций. — Прим. ред.), конечно, не должно быть", — сказал министр.
В октябре словацкий премьер-министр Роберт Фицо предупредил, что Братислава не поддержит новые ограничения ЕС в отношении Москвы, если они будут касаться атомной сферы. Он объяснил такую позицию необходимостью снабжать топливом АЭС в Словакии.
О том, что на подобные санкции не согласится и Венгрия, во вторник заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. При этом он отметил, что предварительные предложения о 12-м пакете санкций не касаются российской атомной отрасли.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием советских и российских специалистов — "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе), с помощью которых вырабатывают больше половины электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций ранее поставляла компания "Росатом". В марте 2022 года Словакия получила от России ядерное топливо, которого хватит до конца 2023-го.
В августе компания Slovenske elektrarne ("Словацкие электростанции") подписала договор с американской Westinghouse о поставке ядерного топлива для словацких АЭС.
На этой неделе Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, ЕК выступила за новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.
После начала спецоперации нзападные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.