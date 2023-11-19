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Глава МИД Словакии назвал "красную линию" в вопросе санкций против России - РИА Новости, 19.11.2023
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01:23 19.11.2023 (обновлено: 09:41 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/slovakiya-1910340758.html
Глава МИД Словакии назвал "красную линию" в вопросе санкций против России
Глава МИД Словакии назвал "красную линию" в вопросе санкций против России - РИА Новости, 19.11.2023
Глава МИД Словакии назвал "красную линию" в вопросе санкций против России
Словакия не поддержит новые санкции Евросоюза против России, если они будут касаться ядерного топлива, заявил глава МИД республики Юрай Бланар в эфире программы РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T01:23
2023-11-19T09:41
в мире
словакия
россия
венгрия
роберт фицо
петер сийярто
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БРАТИСЛАВА, 19 ноя — РИА Новости. Словакия не поддержит новые санкции Евросоюза против России, если они будут касаться ядерного топлива, заявил глава МИД республики Юрай Бланар в эфире программы "Субботние диалоги" на RTVS.&quot;Наша красная линия заключается в том, что там (в 12-м пакете санкций. — Прим. ред.) не может быть ядерного топлива, потому что пока наши АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с другим топливом. Этого там (в пакете санкций. — Прим. ред.), конечно, не должно быть&quot;, — сказал министр.В октябре словацкий премьер-министр Роберт Фицо предупредил, что Братислава не поддержит новые ограничения ЕС в отношении Москвы, если они будут касаться атомной сферы. Он объяснил такую позицию необходимостью снабжать топливом АЭС в Словакии.О том, что на подобные санкции не согласится и Венгрия, во вторник заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. При этом он отметил, что предварительные предложения о 12-м пакете санкций не касаются российской атомной отрасли.В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием советских и российских специалистов — "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе), с помощью которых вырабатывают больше половины электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций ранее поставляла компания "Росатом". В марте 2022 года Словакия получила от России ядерное топливо, которого хватит до конца 2023-го.В августе компания Slovenske elektrarne ("Словацкие электростанции") подписала договор с американской Westinghouse о поставке ядерного топлива для словацких АЭС.На этой неделе Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, ЕК выступила за новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.После начала спецоперации нзападные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231106/slovakiya-1907791242.html
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html
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в мире, словакия, россия, венгрия, роберт фицо, петер сийярто, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric, санкции, санкции в отношении россии, еврокомиссия, жозеп боррель, москва
В мире, Словакия, Россия, Венгрия, Роберт Фицо, Петер Сийярто, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Westinghouse Electric, Санкции, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Жозеп Боррель, Москва
Глава МИД Словакии назвал "красную линию" в вопросе санкций против России

Словакия отказалась поддерживать санкции против российского ядерного топлива

© РИА Новости / Алексей КуденкоФлаги Словакии и ЕС
Флаги Словакии и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Флаги Словакии и ЕС. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 19 ноя — РИА Новости. Словакия не поддержит новые санкции Евросоюза против России, если они будут касаться ядерного топлива, заявил глава МИД республики Юрай Бланар в эфире программы "Субботние диалоги" на RTVS.
«

"Наша красная линия заключается в том, что там (в 12-м пакете санкций. — Прим. ред.) не может быть ядерного топлива, потому что пока наши АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с другим топливом. Этого там (в пакете санкций. — Прим. ред.), конечно, не должно быть", — сказал министр.

В октябре словацкий премьер-министр Роберт Фицо предупредил, что Братислава не поддержит новые ограничения ЕС в отношении Москвы, если они будут касаться атомной сферы. Он объяснил такую позицию необходимостью снабжать топливом АЭС в Словакии.
О том, что на подобные санкции не согласится и Венгрия, во вторник заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. При этом он отметил, что предварительные предложения о 12-м пакете санкций не касаются российской атомной отрасли.
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В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием советских и российских специалистов — "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе), с помощью которых вырабатывают больше половины электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций ранее поставляла компания "Росатом". В марте 2022 года Словакия получила от России ядерное топливо, которого хватит до конца 2023-го.
В августе компания Slovenske elektrarne ("Словацкие электростанции") подписала договор с американской Westinghouse о поставке ядерного топлива для словацких АЭС.
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На этой неделе Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, ЕК выступила за новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.
После начала спецоперации нзападные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреСловакияРоссияВенгрияРоберт ФицоПетер СийяртоЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Westinghouse ElectricСанкцииСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияЖозеп БоррельМосква
 
 
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