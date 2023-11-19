https://ria.ru/20231119/shtorm-1910408788.html

Шторм оставил без света до десяти тысяч жителей Херсонской области

Шторм оставил без света до десяти тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 19.11.2023

Шторм оставил без света до десяти тысяч жителей Херсонской области

Сильный ветер и дожди привели к обрывам линий электропередачи в Херсонской области, до 10 тысяч человек остаются без света, восстановлением занимаются около 30... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:34

2023-11-19T15:34

2023-11-19T15:34

происшествия

херсонская область

азовское море

геническ

андрей алексеенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Сильный ветер и дожди привели к обрывам линий электропередачи в Херсонской области, до 10 тысяч человек остаются без света, восстановлением занимаются около 30 аварийных бригад, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко. В Херсонской области с ночи 19 ноября проводится комплекс работ по ликвидации последствий стихии, работает оперативный штаб, отметил Алексеенко. "Штормовой ветер привел к множественным обрывам линий электропередачи во всех районах области, в том числе повреждено несколько высоковольтных ЛЭП. На 13.00 обесточено до 10 тысяч жителей области. Восстановлением занимаются 28 аварийных бригад с 31 единицей спецтехники. На эту минуту удалось восстановить энергоснабжение 22 населенных пунктов, полностью или частично обесточенных стихией", - заявил глава херсонского правительства в своем Telegram-канале. Алексеенко напомнил, что из-за большой волны в Азовском море подтоплена автодорога между Геническом и поселками Арабатской стрелки. В настоящее время движение легкового транспорта здесь остановлено по соображениям безопасности, отметил он. "По прогнозу метеорологов, сегодня к вечеру ветер начнет спадать, а к ночи поменяет направление. Начнется падение уровня воды от нагонной волны на подтопленных участках. Но освобождение дороги на Арабатскую стрелку от воды будет постепенным. Стабилизация ситуации ожидается в течение суток", - написал Алексеенко.

https://ria.ru/20231119/tsiklon-1910352556.html

херсонская область

азовское море

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область , азовское море, геническ, андрей алексеенко