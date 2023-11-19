https://ria.ru/20231119/shtorm-1910408788.html
Шторм оставил без света до десяти тысяч жителей Херсонской области
Шторм оставил без света до десяти тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 19.11.2023
Шторм оставил без света до десяти тысяч жителей Херсонской области
Сильный ветер и дожди привели к обрывам линий электропередачи в Херсонской области, до 10 тысяч человек остаются без света, восстановлением занимаются около 30... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:34
2023-11-19T15:34
2023-11-19T15:34
происшествия
херсонская область
азовское море
геническ
андрей алексеенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_e46b16bb23826dafebc8bd06720a0e85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Сильный ветер и дожди привели к обрывам линий электропередачи в Херсонской области, до 10 тысяч человек остаются без света, восстановлением занимаются около 30 аварийных бригад, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко. В Херсонской области с ночи 19 ноября проводится комплекс работ по ликвидации последствий стихии, работает оперативный штаб, отметил Алексеенко. "Штормовой ветер привел к множественным обрывам линий электропередачи во всех районах области, в том числе повреждено несколько высоковольтных ЛЭП. На 13.00 обесточено до 10 тысяч жителей области. Восстановлением занимаются 28 аварийных бригад с 31 единицей спецтехники. На эту минуту удалось восстановить энергоснабжение 22 населенных пунктов, полностью или частично обесточенных стихией", - заявил глава херсонского правительства в своем Telegram-канале. Алексеенко напомнил, что из-за большой волны в Азовском море подтоплена автодорога между Геническом и поселками Арабатской стрелки. В настоящее время движение легкового транспорта здесь остановлено по соображениям безопасности, отметил он. "По прогнозу метеорологов, сегодня к вечеру ветер начнет спадать, а к ночи поменяет направление. Начнется падение уровня воды от нагонной волны на подтопленных участках. Но освобождение дороги на Арабатскую стрелку от воды будет постепенным. Стабилизация ситуации ожидается в течение суток", - написал Алексеенко.
https://ria.ru/20231119/tsiklon-1910352556.html
херсонская область
азовское море
геническ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_d983749014838f1a32486c0fdae6b03d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , азовское море, геническ, андрей алексеенко
Происшествия, Херсонская область , Азовское море, Геническ, Андрей Алексеенко
Шторм оставил без света до десяти тысяч жителей Херсонской области
Ветер и дождь оставили без света до десяти тысяч жителей Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости.
Сильный ветер и дожди привели к обрывам линий электропередачи в Херсонской области, до 10 тысяч человек остаются без света, восстановлением занимаются около 30 аварийных бригад, сообщил
глава правительства области Андрей Алексеенко.
В Херсонской области с ночи 19 ноября проводится комплекс работ по ликвидации последствий стихии, работает оперативный штаб, отметил Алексеенко.
"Штормовой ветер привел к множественным обрывам линий электропередачи во всех районах области, в том числе повреждено несколько высоковольтных ЛЭП. На 13.00 обесточено до 10 тысяч жителей области. Восстановлением занимаются 28 аварийных бригад с 31 единицей спецтехники. На эту минуту удалось восстановить энергоснабжение 22 населенных пунктов, полностью или частично обесточенных стихией", - заявил глава херсонского правительства в своем Telegram-канале.
Алексеенко напомнил, что из-за большой волны в Азовском море
подтоплена автодорога между Геническом
и поселками Арабатской стрелки. В настоящее время движение легкового транспорта здесь остановлено по соображениям безопасности, отметил он.
"По прогнозу метеорологов, сегодня к вечеру ветер начнет спадать, а к ночи поменяет направление. Начнется падение уровня воды от нагонной волны на подтопленных участках. Но освобождение дороги на Арабатскую стрелку от воды будет постепенным. Стабилизация ситуации ожидается в течение суток", - написал Алексеенко.
В районе Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона