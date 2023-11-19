https://ria.ru/20231119/shoygu-1910336914.html

Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО

Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО - РИА Новости, 19.11.2023

Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в решение сложных задач в ходе... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T00:21

2023-11-19T00:21

2023-11-19T05:59

россия

сергей шойгу

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788644119_280:0:2988:1523_1920x0_80_0_0_51f783ce5672e93cb64ba078c61d0964.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в решение сложных задач в ходе СВО."Демонстрируя мужество и стойкость, самоотверженность и верность долгу, артиллеристы и ракетчики вписали немало славных страниц в ратную летопись нашей страны. Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.Шойгу также выразил уверенность в том, что ракетные войска будут и дальше способствовать укреплению обороноспособности России и совершенствовать профессиональное мастерство.

https://ria.ru/20231105/razvedka-1907514809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей шойгу, безопасность