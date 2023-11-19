Рейтинг@Mail.ru
Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 19.11.2023 (обновлено: 05:59 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/shoygu-1910336914.html
Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в решение сложных задач в ходе... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:21
2023-11-19T05:59
россия
сергей шойгу
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788644119_280:0:2988:1523_1920x0_80_0_0_51f783ce5672e93cb64ba078c61d0964.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в решение сложных задач в ходе СВО."Демонстрируя мужество и стойкость, самоотверженность и верность долгу, артиллеристы и ракетчики вписали немало славных страниц в ратную летопись нашей страны. Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.Шойгу также выразил уверенность в том, что ракетные войска будут и дальше способствовать укреплению обороноспособности России и совершенствовать профессиональное мастерство.
https://ria.ru/20231105/razvedka-1907514809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788644119_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_7af621f6ad00f0d4b1ccbe9d9d2aab98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО

Шойгу: ракетные войска и артиллерия успешно решают сложные задачи в ходе СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДвижение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в зоне СВО
Движение оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Движение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в решение сложных задач в ходе СВО.
"Демонстрируя мужество и стойкость, самоотверженность и верность долгу, артиллеристы и ракетчики вписали немало славных страниц в ратную летопись нашей страны. Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы ВС России - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО
5 ноября, 00:24
Шойгу также выразил уверенность в том, что ракетные войска будут и дальше способствовать укреплению обороноспособности России и совершенствовать профессиональное мастерство.
 
РоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала