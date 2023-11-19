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Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в решение сложных задач в ходе... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:21
2023-11-19T00:21
2023-11-19T05:59
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в решение сложных задач в ходе СВО."Демонстрируя мужество и стойкость, самоотверженность и верность долгу, артиллеристы и ракетчики вписали немало славных страниц в ратную летопись нашей страны. Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.Шойгу также выразил уверенность в том, что ракетные войска будут и дальше способствовать укреплению обороноспособности России и совершенствовать профессиональное мастерство.
https://ria.ru/20231105/razvedka-1907514809.html
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россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Шойгу: ракетные войска и артиллерия успешно решают сложные задачи в ходе СВО