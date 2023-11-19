https://ria.ru/20231119/shkola-1910341749.html

МИД Турции назвал атаку ЦАХАЛ на школу в Газе целенаправленной

МИД Турции назвал атаку ЦАХАЛ на школу в Газе целенаправленной - РИА Новости, 19.11.2023

МИД Турции назвал атаку ЦАХАЛ на школу в Газе целенаправленной

МИД Турции назвал "целенаправленной" атаку израильской армии на школу в Газе, призвал принять должны меры. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T01:37

2023-11-19T01:37

2023-11-19T01:37

израиль

россия

турция

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909625934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9229a4beb7fa39542e0c026c4031def.jpg

АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. МИД Турции назвал "целенаправленной" атаку израильской армии на школу в Газе, призвал принять должны меры. Около 200 человек погибли при израильском ударе по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа, сообщил ранее телеканал Al Jazeera. "Мы самым решительным образом осуждаем израильское нападение на находящуюся под управлением ООН школу Аль-Фахура в городе Газа 18 ноября, в результате которого погибли десятки ни в чем не повинных палестинских детей. Это израильское нападение является еще одним доказательством того, что Израиль целенаправленно и безжалостно расправляется с гражданским населением, особенно с детьми, в секторе Газа", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. В заявлении МИД Турции подчеркивается, что "число женщин и детей, погибших от рук Израиля в Газе за последние пять недель, является позором для человечества". "Международное сообщество больше не должно закрывать глаза на то, что Израиль попирает закон и все гуманитарные ценности, совершая эти тяжкие преступления. Ответственные за эти массовые убийства, уже ставшие черным пятном в истории человечества, обязательно заплатят за неописуемую боль, которую они причинили, перед судом. В Газе должно быть объявлено немедленное, безусловное и постоянное прекращение огня. Мы призываем всех сознательных членов международного сообщества предпринять необходимые шаги в этом направлении", - отмечается в заявлении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/khamas-1910340913.html

https://ria.ru/20231119/turtsiya-1910339267.html

https://ria.ru/20231118/bolnitsa-1910279519.html

израиль

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, турция, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире