СМИ сообщили, что Пентагон думает о стратегии по сдерживанию атак на ВС США
WP: в Пентагоне растет разочарованность ростом числа атак на военные базы США
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. В Пентагоне разочарованы тем, что избранная Белым домом стратегия противодействия аффилированным с Ираном вооруженным формированиям не способствует сдерживанию атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей ведомства.
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"Нет четкого понимания того, что именно мы пытаем сдержать. Мы стремимся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Что ж, это явно не работает", - утверждает один из собеседников издания.
Согласно его данным, военные круги в США разочарованы тем, что принимаемые администрацией президента Джо Байдена ограниченные меры "не приводят к должному результату". Собеседники указывают на "непоследовательность" такой стратегии и на то, что ее реализация до сих пор не помогла снизить число нападений на военнослужащих и объекты США.
С начала обострения палестино-израильского конфликта, напоминает газета, американские войска в Ираке и Сирии почти ежедневно подвергались ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Всего атакам подверглись 10 военных баз, используемых США в обеих этих странах, а число пострадавших уже превысило 60 человек.
На фоне этого в Пентагоне, как указывает газета, фактически не видят достойных альтернатив уже предпринятым администрацией шагам. Нанесение прямых ударов по Ирану, как считают в ведомстве, повлекло бы за собой значительную эскалацию напряженности в регионе. В то же время атаки по Ираку грозят усилением антиамериканских настроений в стране, где размещены войска США, полагают в Пентагоне.