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СМИ сообщили, что Пентагон думает о стратегии по сдерживанию атак на ВС США - РИА Новости, 20.11.2023
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23:22 19.11.2023 (обновлено: 00:05 20.11.2023)
https://ria.ru/20231119/sderzhivanie-1910462667.html
СМИ сообщили, что Пентагон думает о стратегии по сдерживанию атак на ВС США
СМИ сообщили, что Пентагон думает о стратегии по сдерживанию атак на ВС США - РИА Новости, 20.11.2023
СМИ сообщили, что Пентагон думает о стратегии по сдерживанию атак на ВС США
В Пентагоне разочарованы тем, что избранная Белым домом стратегия противодействия аффилированным с Ираном вооруженным формированиям не способствует сдерживанию... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-19T23:22
2023-11-20T00:05
в мире
сша
иран
ирак
джо байден
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. В Пентагоне разочарованы тем, что избранная Белым домом стратегия противодействия аффилированным с Ираном вооруженным формированиям не способствует сдерживанию атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей ведомства. "Нет четкого понимания того, что именно мы пытаем сдержать. Мы стремимся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Что ж, это явно не работает", - утверждает один из собеседников издания. Согласно его данным, военные круги в США разочарованы тем, что принимаемые администрацией президента Джо Байдена ограниченные меры "не приводят к должному результату". Собеседники указывают на "непоследовательность" такой стратегии и на то, что ее реализация до сих пор не помогла снизить число нападений на военнослужащих и объекты США. С начала обострения палестино-израильского конфликта, напоминает газета, американские войска в Ираке и Сирии почти ежедневно подвергались ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Всего атакам подверглись 10 военных баз, используемых США в обеих этих странах, а число пострадавших уже превысило 60 человек. На фоне этого в Пентагоне, как указывает газета, фактически не видят достойных альтернатив уже предпринятым администрацией шагам. Нанесение прямых ударов по Ирану, как считают в ведомстве, повлекло бы за собой значительную эскалацию напряженности в регионе. В то же время атаки по Ираку грозят усилением антиамериканских настроений в стране, где размещены войска США, полагают в Пентагоне.
https://ria.ru/20231117/pentagon-1910072064.html
https://ria.ru/20231116/pentagon-1909734264.html
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в мире, сша, иран, ирак, джо байден, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Иран, Ирак, Джо Байден, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили, что Пентагон думает о стратегии по сдерживанию атак на ВС США

WP: в Пентагоне растет разочарованность ростом числа атак на военные базы США

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. В Пентагоне разочарованы тем, что избранная Белым домом стратегия противодействия аффилированным с Ираном вооруженным формированиям не способствует сдерживанию атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей ведомства.
«
"Нет четкого понимания того, что именно мы пытаем сдержать. Мы стремимся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Что ж, это явно не работает", - утверждает один из собеседников издания.
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
У Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева, пишут СМИ
17 ноября, 13:28
Согласно его данным, военные круги в США разочарованы тем, что принимаемые администрацией президента Джо Байдена ограниченные меры "не приводят к должному результату". Собеседники указывают на "непоследовательность" такой стратегии и на то, что ее реализация до сих пор не помогла снизить число нападений на военнослужащих и объекты США.
С начала обострения палестино-израильского конфликта, напоминает газета, американские войска в Ираке и Сирии почти ежедневно подвергались ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Всего атакам подверглись 10 военных баз, используемых США в обеих этих странах, а число пострадавших уже превысило 60 человек.
На фоне этого в Пентагоне, как указывает газета, фактически не видят достойных альтернатив уже предпринятым администрацией шагам. Нанесение прямых ударов по Ирану, как считают в ведомстве, повлекло бы за собой значительную эскалацию напряженности в регионе. В то же время атаки по Ираку грозят усилением антиамериканских настроений в стране, где размещены войска США, полагают в Пентагоне.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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16 ноября, 06:15
 
В миреСШАИранИракДжо БайденМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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