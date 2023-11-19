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Песков рассказал, как удалось избежать обвала экономики из-за санкций - РИА Новости, 19.11.2023
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11:57 19.11.2023 (обновлено: 19:26 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/sanktsii-1910381316.html
Песков рассказал, как удалось избежать обвала экономики из-за санкций
Песков рассказал, как удалось избежать обвала экономики из-за санкций - РИА Новости, 19.11.2023
Песков рассказал, как удалось избежать обвала экономики из-за санкций
Была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:57
2023-11-19T19:26
россия
дмитрий песков
экономика
украина
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павел зарубин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства РФ и титанической работе кабмина удалось стабилизировать ситуацию в экономике и даже выйти на траекторию роста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста."Была угроза обвала. И действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить. То есть сначала просто задача стояла предотвратить обвал, потому что действительно на экономику обрушился абсолютно беспрецедентный груз вот этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась — и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара", — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что это произошло после двух лет пандемии COVID, которая также была большим ударом для экономики страны."Благодаря достаточно прозорливым, мудрым решениям руководства страны, благодаря титанической работе правительства удалось выйти, скажем так, на плато, стабилизироваться и потом абсолютно неожиданным образом выйти на траекторию роста. Собственно, для этого все и делалось, все и планировалось. Но вряд ли кто-то мог прогнозировать, что в этом году не два процента, как европейцы говорят, а все-таки мы прогнозируем почти три процента", — сказал Песков, говоря о показателях роста российской экономики.Ранее сообщалось, что Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет роста на два процента вместо ожидавшегося весной снижения на 0,9 процента.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html
https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909224646.html
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россия, дмитрий песков, экономика, украина, европа, павел зарубин, владимир путин, еврокомиссия
Россия, Дмитрий Песков, Экономика, Украина, Европа, Павел Зарубин, Владимир Путин, Еврокомиссия
Песков рассказал, как удалось избежать обвала экономики из-за санкций

Песков сообщил о предотвращенной угрозе обвала экономики из-за санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства РФ и титанической работе кабмина удалось стабилизировать ситуацию в экономике и даже выйти на траекторию роста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Была угроза обвала. И действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить. То есть сначала просто задача стояла предотвратить обвал, потому что действительно на экономику обрушился абсолютно беспрецедентный груз вот этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась — и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара", — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину.
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Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что это произошло после двух лет пандемии COVID, которая также была большим ударом для экономики страны.
"Благодаря достаточно прозорливым, мудрым решениям руководства страны, благодаря титанической работе правительства удалось выйти, скажем так, на плато, стабилизироваться и потом абсолютно неожиданным образом выйти на траекторию роста. Собственно, для этого все и делалось, все и планировалось. Но вряд ли кто-то мог прогнозировать, что в этом году не два процента, как европейцы говорят, а все-таки мы прогнозируем почти три процента", — сказал Песков, говоря о показателях роста российской экономики.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет роста на два процента вместо ожидавшегося весной снижения на 0,9 процента.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РоссияДмитрий ПесковЭкономикаУкраинаЕвропаПавел ЗарубинВладимир ПутинЕврокомиссия
 
 
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