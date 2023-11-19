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СМИ: США накажут израильтян, притесняющих жителей Западного берега - РИА Новости, 19.11.2023
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06:55 19.11.2023 (обновлено: 08:24 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/sanktsii-1910352348.html
СМИ: США накажут израильтян, притесняющих жителей Западного берега
СМИ: США накажут израильтян, притесняющих жителей Западного берега - РИА Новости, 19.11.2023
СМИ: США накажут израильтян, притесняющих жителей Западного берега
Президент США Джо Байден поручил подготовить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые притесняют палестинцев, сообщило... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T06:55
2023-11-19T08:24
в мире
израиль
россия
сша
джо байден
энтони блинкен
джанет йеллен
хамас
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил подготовить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые притесняют палестинцев, сообщило Politico со ссылкой на американского чиновника, пересказавшего содержание внутреннего документа Белого дома.&quot;Байден поручил высшим должностным лицам подготовить запреты на выдачу виз и санкции для экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу и вытесняющих их&quot;, — говорится в публикации.По данным СМИ, поручение Байдена направили высокопоставленным чиновникам, в том числе госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Минфина Джанет Йеллен. Под санкции попадут физические и юридические лица, прямо или косвенно вовлеченные в действия, "подрывающие безопасность или стабильность на Западном берегу".Байден в документе назвал вопрос насилия на Западном берегу серьезной угрозой, указано в статье. При этом он решил принять меры после переговоров с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и его заместителем Джоном Файнером. Хозяин Белого дома ранее в статье для Washington Post пригрозил визовыми ограничениями экстремистам, атакующим мирных жителей на Западном берегу.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231118/vlasti-1910331791.html
https://ria.ru/20231117/tsakhal-1910035547.html
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израиль
россия
сша
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, джанет йеллен, хамас, politico, оон, западный берег реки иордан
В мире, Израиль, Россия, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Джанет Йеллен, ХАМАС, Politico, ООН, Западный берег реки Иордан
СМИ: США накажут израильтян, притесняющих жителей Западного берега

Politico: США введут санкции против тех, кто притесняет жителей Западного берега

© Фото очевидцаИзраильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу
Израильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу
© Фото очевидца
Израильский флаг установлен на мечети в лагере беженцев Аль-Фаввар на Западном берегу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил подготовить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые притесняют палестинцев, сообщило Politico со ссылкой на американского чиновника, пересказавшего содержание внутреннего документа Белого дома.
«

"Байден поручил высшим должностным лицам подготовить запреты на выдачу виз и санкции для экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу и вытесняющих их", — говорится в публикации.

По данным СМИ, поручение Байдена направили высокопоставленным чиновникам, в том числе госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Минфина Джанет Йеллен. Под санкции попадут физические и юридические лица, прямо или косвенно вовлеченные в действия, "подрывающие безопасность или стабильность на Западном берегу".
Байден в документе назвал вопрос насилия на Западном берегу серьезной угрозой, указано в статье. При этом он решил принять меры после переговоров с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и его заместителем Джоном Файнером. Хозяин Белого дома ранее в статье для Washington Post пригрозил визовыми ограничениями экстремистам, атакующим мирных жителей на Западном берегу.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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В миреИзраильРоссияСШАДжо БайденЭнтони БлинкенДжанет ЙелленХАМАСPoliticoООНЗападный берег реки Иордан
 
 
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