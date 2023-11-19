https://ria.ru/20231119/samolet-1910415962.html
Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе
Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе - РИА Новости, 19.11.2023
Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе
Рейс Самара - Душанбе, задержанный более чем на сутки, вылетел из самарского аэропорта Курумоч, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:25
2023-11-19T16:25
2023-11-19T16:26
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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Рейс Самара - Душанбе, задержанный более чем на сутки, вылетел из самарского аэропорта Курумоч, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным надзорного ведомства, в субботу в Самаре задержали рейс авиакомпании Somon Air в Душанбе. Изначально сообщалось, что вылет отложили с 12.30 мск в субботу до 5.40 в воскресенье, 19 ноября, причиной стало позднее прибытие воздушного судна из-за другого рейса. Пассажиры были оповещены о задержке заранее. "Авиарейс № SZ-212 вылетел в Душанбе в 16 часов 18 минут (15.18 мск). На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910412210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, душанбе, самара, курумоч (аэропорт), somon air
Туризм, Новости - Туризм, Душанбе, Самара, Курумоч (аэропорт), Somon Air
Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе
Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из аэропорта Курумоч в Душанбе