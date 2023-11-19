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Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе - РИА Новости, 19.11.2023
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Туризм
 
16:25 19.11.2023 (обновлено: 16:26 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/samolet-1910415962.html
Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе
Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе - РИА Новости, 19.11.2023
Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе
Рейс Самара - Душанбе, задержанный более чем на сутки, вылетел из самарского аэропорта Курумоч, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:25
2023-11-19T16:26
туризм
новости - туризм
душанбе
самара
курумоч (аэропорт)
somon air
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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Рейс Самара - Душанбе, задержанный более чем на сутки, вылетел из самарского аэропорта Курумоч, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным надзорного ведомства, в субботу в Самаре задержали рейс авиакомпании Somon Air в Душанбе. Изначально сообщалось, что вылет отложили с 12.30 мск в субботу до 5.40 в воскресенье, 19 ноября, причиной стало позднее прибытие воздушного судна из-за другого рейса. Пассажиры были оповещены о задержке заранее. "Авиарейс № SZ-212 вылетел в Душанбе в 16 часов 18 минут (15.18 мск). На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
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новости - туризм, душанбе, самара, курумоч (аэропорт), somon air
Туризм, Новости - Туризм, Душанбе, Самара, Курумоч (аэропорт), Somon Air
Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе

Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из аэропорта Курумоч в Душанбе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Рейс Самара - Душанбе, задержанный более чем на сутки, вылетел из самарского аэропорта Курумоч, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
По предварительным данным надзорного ведомства, в субботу в Самаре задержали рейс авиакомпании Somon Air в Душанбе. Изначально сообщалось, что вылет отложили с 12.30 мск в субботу до 5.40 в воскресенье, 19 ноября, причиной стало позднее прибытие воздушного судна из-за другого рейса. Пассажиры были оповещены о задержке заранее.
"Авиарейс № SZ-212 вылетел в Душанбе в 16 часов 18 минут (15.18 мск). На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
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