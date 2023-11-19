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ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки - РИА Новости, 19.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 19.11.2023 (обновлено: 08:15 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/rovenki-1910348606.html
ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки
ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки - РИА Новости, 19.11.2023
ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки
ВСУ обстреляли поселок Ровеньки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T05:02
2023-11-19T08:15
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Ровеньки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи&quot;, — написал глава региона.На месте работают оперативные службы, уточнил Гладков.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Накануне при атаке дрона-камикадзе на белгородский поселок Горьковский двое мужчин получили осколочные ранения.В регионе наряду с Курской, Брянской областями и Крымом действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231111/obstrel-1908826944.html
белгородская область
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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Брянская область, Происшествия
ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ нанесли удар по поселку Ровеньки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Ровеньки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи", — написал глава региона.

На месте работают оперативные службы, уточнил Гладков.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Накануне при атаке дрона-камикадзе на белгородский поселок Горьковский двое мужчин получили осколочные ранения.
В регионе наряду с Курской, Брянской областями и Крымом действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБрянская областьПроисшествия
 
 
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