https://ria.ru/20231119/rovenki-1910348606.html

ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки

ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки - РИА Новости, 19.11.2023

ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки

ВСУ обстреляли поселок Ровеньки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T05:02

2023-11-19T05:02

2023-11-19T08:15

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Ровеньки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи", — написал глава региона.На месте работают оперативные службы, уточнил Гладков.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Накануне при атаке дрона-камикадзе на белгородский поселок Горьковский двое мужчин получили осколочные ранения.В регионе наряду с Курской, Брянской областями и Крымом действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231111/obstrel-1908826944.html

белгородская область

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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, происшествия