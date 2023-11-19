https://ria.ru/20231119/rovenki-1910348606.html
ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки
ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки - РИА Новости, 19.11.2023
ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки
ВСУ обстреляли поселок Ровеньки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T05:02
2023-11-19T05:02
2023-11-19T08:15
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
брянская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Ровеньки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи", — написал глава региона.На месте работают оперативные службы, уточнил Гладков.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Накануне при атаке дрона-камикадзе на белгородский поселок Горьковский двое мужчин получили осколочные ранения.В регионе наряду с Курской, Брянской областями и Крымом действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231111/obstrel-1908826944.html
белгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Брянская область, Происшествия
ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки
Глава Белгородской области Гладков: ВСУ нанесли удар по поселку Ровеньки