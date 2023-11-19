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"Заглушили": в США пришли в ужас от маневра России на Украине
"Заглушили": в США пришли в ужас от маневра России на Украине - РИА Новости, 19.11.2023
"Заглушили": в США пришли в ужас от маневра России на Украине
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно глушат украинские дроны, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:17
2023-11-19T11:17
2023-11-19T14:54
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно глушат украинские дроны, пишет американская газета The New York Times."Русские глушили беспроводные сигналы, которые соединяли дроны со спутниками, на которые они полагались для навигации, из-за чего машины сбивались с пути и падали на землю", — отметили инженеры немецкой компании Quantum Systems, поставляющей беспилотники для ВСУ.Российские комплексы РЭБ значительно затрудняют работу ракет с системой наведения GPS, дронов и любой радиосвязи, говорится в материале.Как ранее сообщало издание Defense News, США изучают опыт радиоэлектронной борьбы на Украине на фоне работ Пентагона по расширению арсенала средств радиоподавления на случай потенциального конфликта с Россией или Китаем.
https://ria.ru/20231118/pvo-1910261389.html
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В мире, Технологии, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, GPS, Специальная военная операция на Украине
"Заглушили": в США пришли в ужас от маневра России на Украине
NYT: российские средства РЭБ заставляют дроны ВСУ разбиваться, не достигнув цели