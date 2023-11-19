https://ria.ru/20231119/raketa-1910382355.html
ВСУ выпустили ночью ракету "Точка-У" по белгородскому поселку Ровеньки
ВСУ выпустили ночью ракету "Точка-У" по белгородскому поселку Ровеньки - РИА Новости, 19.11.2023
ВСУ выпустили ночью ракету "Точка-У" по белгородскому поселку Ровеньки
Украинские военные выпустили ракету "Точка-У" по окраине поселка Ровеньки в ночь на воскресенье, повреждены 7 домов, 3 автомобиля и предприятие, сообщил... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:05
2023-11-19T12:05
2023-11-19T12:05
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
ровеньский район
в мире
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БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Украинские военные выпустили ракету "Точка-У" по окраине поселка Ровеньки в ночь на воскресенье, повреждены 7 домов, 3 автомобиля и предприятие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В воскресенье губернатор опубликовал сводку об ударах по региону за 18 ноября. Согласно данным из статистики, по пяти муниципалитетам был выпущен 51 снаряд, включая два взрывных устройства с дрона. По информации главы региона, были атаки с помощью дронов-камикадзе, в результате двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей. "В Ровеньском районе по окраине поселка Ровеньки выпущена ракета "Точка-У". Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения различной степени зафиксированы в 7 частных домовладениях, 3 автомобилях и на территории одного из предприятий. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент аварийные службы ее восстанавливают", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском округе в результате атаки дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи пострадали два человека. У мужчин осколочные ранения нижних конечностей, они доставлены в больницу. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе, уточнил глава области. В Волоконовском районе, по данным губернатора, 8 раз из миномета и 20 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 6 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. По селу Щетиновка выпущено 8 артиллерийских снарядов, также в селе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены два трактора", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231119/reb-1910376281.html
https://ria.ru/20231119/lozh-1910351747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, ровеньский район, в мире
Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Ровеньский район, В мире
ВСУ выпустили ночью ракету "Точка-У" по белгородскому поселку Ровеньки
ВСУ выпустили ракету по белгородскому поселку Ровеньки, повреждены семь домов
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости.
Украинские военные выпустили ракету "Точка-У" по окраине поселка Ровеньки в ночь на воскресенье, повреждены 7 домов, 3 автомобиля и предприятие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
В воскресенье губернатор опубликовал сводку об ударах по региону за 18 ноября. Согласно данным из статистики, по пяти муниципалитетам был выпущен 51 снаряд, включая два взрывных устройства с дрона. По информации главы региона, были атаки с помощью дронов-камикадзе, в результате двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей.
"В Ровеньском районе
по окраине поселка Ровеньки выпущена ракета "Точка-У". Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения различной степени зафиксированы в 7 частных домовладениях, 3 автомобилях и на территории одного из предприятий. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент аварийные службы ее восстанавливают", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском округе в результате атаки дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи пострадали два человека. У мужчин осколочные ранения нижних конечностей, они доставлены в больницу. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе, уточнил глава области.
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В Волоконовском районе, по данным губернатора, 8 раз из миномета и 20 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый.
"В Белгородском районе
по селу Красный Хутор выпущено 6 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. По селу Щетиновка выпущено 8 артиллерийских снарядов, также в селе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены два трактора", - подчеркнул губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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