https://ria.ru/20231119/pristroystvo-1910439024.html

Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве

Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве - РИА Новости, 19.11.2023

Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве

Фестиваль по пристройству животных "Собаки, которые любят" (и котики!)" пройдет в Москве 26 ноября, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят". РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T19:20

2023-11-19T19:20

2023-11-19T19:20

москва

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Фестиваль по пристройству животных "Собаки, которые любят" (и котики!)" пройдет в Москве 26 ноября, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".Во время фестиваля пройдут мастер-классы и лекции для детей и взрослых. Весь день будут работать эксперты, готовые проконсультировать посетителей по различным вопросам, касающимся домашних питомцев.Забрать понравившееся животное можно будет бесплатно, заключив договор об ответственном содержании и пройдя собеседование со специалистами фонда. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.На площадке будет открыт маркет, где посетители смогут приобрести товары для своих любимцев, а также продукцию благотворительного фонда "Собаки, которые любят". Средства от продажи пойдут на поддержку подопечных фонда. Кроме того, будет работать пункт сбора помощи для приютов, куда можно будет передать товары для животных, – от кормов и лекарств до пеленок и игрушек.Мероприятие пройдет по адресу: ЦГК Графит (Электродная, 2, строение 32, Москва).Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.www.fund4dogs.ruhttps://vk.com/skl_26nov

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество