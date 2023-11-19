Благотворительный фестиваль-пристройство собак и кошек пройдет в Москве
© Фото : Пресс-служба фонда "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят (и котики!)"
© Фото : Пресс-служба фонда "Собаки, которые любят"
Фестиваль "Собаки, которые любят (и котики!)"
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Фестиваль по пристройству животных "Собаки, которые любят" (и котики!)" пройдет в Москве 26 ноября, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
Во время фестиваля пройдут мастер-классы и лекции для детей и взрослых. Весь день будут работать эксперты, готовые проконсультировать посетителей по различным вопросам, касающимся домашних питомцев.
© Фото : Пресс-служба фонда "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят (и котики!)"
© Фото : Пресс-служба фонда "Собаки, которые любят"
Фестиваль "Собаки, которые любят (и котики!)"
Забрать понравившееся животное можно будет бесплатно, заключив договор об ответственном содержании и пройдя собеседование со специалистами фонда. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
На площадке будет открыт маркет, где посетители смогут приобрести товары для своих любимцев, а также продукцию благотворительного фонда "Собаки, которые любят". Средства от продажи пойдут на поддержку подопечных фонда. Кроме того, будет работать пункт сбора помощи для приютов, куда можно будет передать товары для животных, – от кормов и лекарств до пеленок и игрушек.
Мероприятие пройдет по адресу: ЦГК Графит (Электродная, 2, строение 32, Москва).
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
© Фото : Пресс-служба фонда "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят (и котики!)"
© Фото : Пресс-служба фонда "Собаки, которые любят"
Фестиваль "Собаки, которые любят (и котики!)"