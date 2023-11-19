https://ria.ru/20231119/pozhar-1910462278.html

В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей

В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей - РИА Новости, 19.11.2023

В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в городе Ялуторовск Тюменской области, где загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме на площади 100 квадратных метров,... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T23:13

2023-11-19T23:13

2023-11-19T23:13

происшествия

тюменская область

ялуторовск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в городе Ялуторовск Тюменской области, где загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме на площади 100 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасли двух человек, еще двух эвакуировали. Уточняется, что три человека травмированы: женщина и двое детей госпитализированы. В ликвидации пожара участвовали 22 специалиста и пять единиц техники.

https://ria.ru/20231116/spasenie-1909877554.html

тюменская область

ялуторовск

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тюменская область, ялуторовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)