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В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей - РИА Новости, 19.11.2023
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23:13 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/pozhar-1910462278.html
В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей
В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей - РИА Новости, 19.11.2023
В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей
Трое детей погибли при пожаре в городе Ялуторовск Тюменской области, где загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме на площади 100 квадратных метров,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T23:13
2023-11-19T23:13
происшествия
тюменская область
ялуторовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в городе Ялуторовск Тюменской области, где загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме на площади 100 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасли двух человек, еще двух эвакуировали. Уточняется, что три человека травмированы: женщина и двое детей госпитализированы. В ликвидации пожара участвовали 22 специалиста и пять единиц техники.
https://ria.ru/20231116/spasenie-1909877554.html
тюменская область
ялуторовск
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происшествия, тюменская область, ялуторовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюменская область, Ялуторовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей

В Ялуторовске Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в городе Ялуторовск Тюменской области, где загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме на площади 100 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасли двух человек, еще двух эвакуировали. Уточняется, что три человека травмированы: женщина и двое детей госпитализированы.
В ликвидации пожара участвовали 22 специалиста и пять единиц техники.
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ПроисшествияТюменская областьЯлуторовскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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