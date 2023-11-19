https://ria.ru/20231119/pozhar-1910383804.html

В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар

В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар - РИА Новости, 19.11.2023

В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар

Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Сергей Макаров в Telegram. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:18

2023-11-19T12:18

2023-11-19T12:18

происшествия

ростовская область

волгодонск

россия

сергей макаров (инвестор)

атоммаш

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Сергей Макаров в Telegram. "Сегодня ночью в районе 00.00 часов в инженерном центре завода "Атоммаш" произошло возгорание площадью 150 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, а его причины уточняются", - написал он. При пожаре никто не пострадал, производственный процесс не остановлен, уточнил он. "Атоммаш" - производственный комплекс "Росатома" в Волгодонске - начал работу в 1976 году. На предприятии производится сложное оборудование практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.

https://ria.ru/20231118/pozhar-1910237197.html

ростовская область

волгодонск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, волгодонск, россия, сергей макаров (инвестор), атоммаш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"