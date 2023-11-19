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В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар - РИА Новости, 19.11.2023
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12:18 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/pozhar-1910383804.html
В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар
В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар - РИА Новости, 19.11.2023
В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар
Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Сергей Макаров в Telegram. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:18
2023-11-19T12:18
происшествия
ростовская область
волгодонск
россия
сергей макаров (инвестор)
атоммаш
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Сергей Макаров в Telegram. "Сегодня ночью в районе 00.00 часов в инженерном центре завода "Атоммаш" произошло возгорание площадью 150 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, а его причины уточняются", - написал он. При пожаре никто не пострадал, производственный процесс не остановлен, уточнил он. "Атоммаш" - производственный комплекс "Росатома" в Волгодонске - начал работу в 1976 году. На предприятии производится сложное оборудование практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.
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ростовская область
волгодонск
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происшествия, ростовская область, волгодонск, россия, сергей макаров (инвестор), атоммаш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Происшествия, Ростовская область, Волгодонск, Россия, Сергей Макаров (инвестор), Атоммаш, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар

В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар, пострадавших нет

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Сергей Макаров в Telegram.
"Сегодня ночью в районе 00.00 часов в инженерном центре завода "Атоммаш" произошло возгорание площадью 150 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, а его причины уточняются", - написал он.
При пожаре никто не пострадал, производственный процесс не остановлен, уточнил он.
"Атоммаш" - производственный комплекс "Росатома" в Волгодонске - начал работу в 1976 году. На предприятии производится сложное оборудование практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.
Пожар в придорожной гостинице в Свердловской области. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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18 ноября, 09:12
 
ПроисшествияРостовская областьВолгодонскРоссияСергей Макаров (инвестор)АтоммашГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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