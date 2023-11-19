https://ria.ru/20231119/popokatepetl-1910386819.html

Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла

Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла - РИА Новости, 19.11.2023

Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла

Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от столицы Мексики города Мехико, выбросил столб пара и пепла, сообщает Национальный центр по... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:49

2023-11-19T12:49

2023-11-19T12:49

в мире

мексика

мехико (штат)

морелос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/127767/46/1277674694_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_d3dc9c7f2890b87f6fb1d91914ffa9fd.jpg

МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от столицы Мексики города Мехико, выбросил столб пара и пепла, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred). "С сегодняшнего утра по настоящий момент наблюдается постоянный выброс пара, вулканических газов и пепла, который распространяется в юго-западном направлении", - говорится в отчете центра, опубликованном 18 ноября на сайте правительства. Всего было зафиксировано 30 выбросов. В нескольких населенных пунктах штатов Мехико и Морелос наблюдался пеплопад. Отмечается, что уровень тревоги подняли до 2 фазы желтого уровня. Светофор вулканической опасности в Мексике имеет три уровня тревоги, разделенные на фазы. Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от Мехико, в очередной раз проснулся в декабре 1994 года и с тех пор активен. Второй по величине и самый активный вулкан страны, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов. Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred) предупреждает альпинистов об опасности приближаться к кратеру - температура камней, которые выбрасывает "Попо", превышает 1000 градусов по цельсию. В 1996 году на склоне вулкана в результате извержения погибла группа из пяти альпинистов. Аналогичный случай произошел летом 2022 года, когда группу из пяти человек накрыло выбросом вулканических камней, одна из альпинистов погибла.

https://ria.ru/20231113/vulkan-1909033707.html

https://ria.ru/20231105/yaponiya-1907543086.html

мексика

мехико (штат)

морелос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мексика, мехико (штат), морелос