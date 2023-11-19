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Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла - РИА Новости, 19.11.2023
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12:49 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/popokatepetl-1910386819.html
Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла
Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла - РИА Новости, 19.11.2023
Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла
Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от столицы Мексики города Мехико, выбросил столб пара и пепла, сообщает Национальный центр по... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:49
2023-11-19T12:49
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МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от столицы Мексики города Мехико, выбросил столб пара и пепла, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred). "С сегодняшнего утра по настоящий момент наблюдается постоянный выброс пара, вулканических газов и пепла, который распространяется в юго-западном направлении", - говорится в отчете центра, опубликованном 18 ноября на сайте правительства. Всего было зафиксировано 30 выбросов. В нескольких населенных пунктах штатов Мехико и Морелос наблюдался пеплопад. Отмечается, что уровень тревоги подняли до 2 фазы желтого уровня. Светофор вулканической опасности в Мексике имеет три уровня тревоги, разделенные на фазы. Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от Мехико, в очередной раз проснулся в декабре 1994 года и с тех пор активен. Второй по величине и самый активный вулкан страны, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов. Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred) предупреждает альпинистов об опасности приближаться к кратеру - температура камней, которые выбрасывает "Попо", превышает 1000 градусов по цельсию. В 1996 году на склоне вулкана в результате извержения погибла группа из пяти альпинистов. Аналогичный случай произошел летом 2022 года, когда группу из пяти человек накрыло выбросом вулканических камней, одна из альпинистов погибла.
https://ria.ru/20231113/vulkan-1909033707.html
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в мире, мексика, мехико (штат), морелос
В мире, Мексика, Мехико (штат), Морелос
Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла

Попокатепетль, находящийся к востоку от Мехико, выбросил столб пара и пепла

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВулкан Попокатепетль активизировался
Вулкан Попокатепетль активизировался - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вулкан Попокатепетль активизировался . Архивное фото
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МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от столицы Мексики города Мехико, выбросил столб пара и пепла, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred).
"С сегодняшнего утра по настоящий момент наблюдается постоянный выброс пара, вулканических газов и пепла, который распространяется в юго-западном направлении", - говорится в отчете центра, опубликованном 18 ноября на сайте правительства.
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Всего было зафиксировано 30 выбросов. В нескольких населенных пунктах штатов Мехико и Морелос наблюдался пеплопад.
Отмечается, что уровень тревоги подняли до 2 фазы желтого уровня.
Светофор вулканической опасности в Мексике имеет три уровня тревоги, разделенные на фазы.
Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от Мехико, в очередной раз проснулся в декабре 1994 года и с тех пор активен. Второй по величине и самый активный вулкан страны, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.
Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred) предупреждает альпинистов об опасности приближаться к кратеру - температура камней, которые выбрасывает "Попо", превышает 1000 градусов по цельсию. В 1996 году на склоне вулкана в результате извержения погибла группа из пяти альпинистов. Аналогичный случай произошел летом 2022 года, когда группу из пяти человек накрыло выбросом вулканических камней, одна из альпинистов погибла.
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