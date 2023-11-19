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Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч - РИА Новости, 19.11.2023
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20:34 19.11.2023 (обновлено: 21:04 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/pogibshie-1910448726.html
Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч
Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч - РИА Новости, 19.11.2023
Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч
Более 13 тысяч палестинцев среди гражданского населения погибли в секторе Газа с начала израильских бомбардировок анклава с 7 октября, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:34
2023-11-19T21:04
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Более 13 тысяч палестинцев среди гражданского населения погибли в секторе Газа с начала израильских бомбардировок анклава с 7 октября, сообщил в воскресенье информационный офис местного правительства.Данные приводит ливанский телеканал LBC."Более 13 тысяч человек стали жертвами израильской агрессии, более 5,5 тысячи из них - дети, 3,5 тысячи - женщины. Также более 30 тысяч раненых, свыше 75% из которых - дети и женщины", - говорится в сообщении пресс-службы."На сегодняшний день под завалами в результате израильской агрессии в секторе Газа пропали более шести тысяч человек, в том числе более четырех тысяч детей и женщин", - отмечается в сообщении.Власти сектора Газа уточнили, что в результате израильского авиаудара по одному из жилых домов в анклаве погиб 41 член одной семьи.
сектор газа
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч

Власти: число погибших в Газе превысило 13 тысяч, среди них 5,5 тысяич — дети

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Более 13 тысяч палестинцев среди гражданского населения погибли в секторе Газа с начала израильских бомбардировок анклава с 7 октября, сообщил в воскресенье информационный офис местного правительства.
Данные приводит ливанский телеканал LBC.
«
"Более 13 тысяч человек стали жертвами израильской агрессии, более 5,5 тысячи из них - дети, 3,5 тысячи - женщины. Также более 30 тысяч раненых, свыше 75% из которых - дети и женщины", - говорится в сообщении пресс-службы.
«
"На сегодняшний день под завалами в результате израильской агрессии в секторе Газа пропали более шести тысяч человек, в том числе более четырех тысяч детей и женщин", - отмечается в сообщении.
Власти сектора Газа уточнили, что в результате израильского авиаудара по одному из жилых домов в анклаве погиб 41 член одной семьи.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраиль
 
 
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