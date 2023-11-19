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Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч
Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч - РИА Новости, 19.11.2023
Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч
Более 13 тысяч палестинцев среди гражданского населения погибли в секторе Газа с начала израильских бомбардировок анклава с 7 октября, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:34
2023-11-19T20:34
2023-11-19T21:04
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Более 13 тысяч палестинцев среди гражданского населения погибли в секторе Газа с начала израильских бомбардировок анклава с 7 октября, сообщил в воскресенье информационный офис местного правительства.Данные приводит ливанский телеканал LBC."Более 13 тысяч человек стали жертвами израильской агрессии, более 5,5 тысячи из них - дети, 3,5 тысячи - женщины. Также более 30 тысяч раненых, свыше 75% из которых - дети и женщины", - говорится в сообщении пресс-службы."На сегодняшний день под завалами в результате израильской агрессии в секторе Газа пропали более шести тысяч человек, в том числе более четырех тысяч детей и женщин", - отмечается в сообщении.Власти сектора Газа уточнили, что в результате израильского авиаудара по одному из жилых домов в анклаве погиб 41 член одной семьи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч
Власти: число погибших в Газе превысило 13 тысяч, среди них 5,5 тысяич — дети