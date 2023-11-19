https://ria.ru/20231119/pogibshie-1910448726.html

Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч

Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч - РИА Новости, 19.11.2023

Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч

Более 13 тысяч палестинцев среди гражданского населения погибли в секторе Газа с начала израильских бомбардировок анклава с 7 октября, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T20:34

2023-11-19T20:34

2023-11-19T21:04

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Более 13 тысяч палестинцев среди гражданского населения погибли в секторе Газа с начала израильских бомбардировок анклава с 7 октября, сообщил в воскресенье информационный офис местного правительства.Данные приводит ливанский телеканал LBC."Более 13 тысяч человек стали жертвами израильской агрессии, более 5,5 тысячи из них - дети, 3,5 тысячи - женщины. Также более 30 тысяч раненых, свыше 75% из которых - дети и женщины", - говорится в сообщении пресс-службы."На сегодняшний день под завалами в результате израильской агрессии в секторе Газа пропали более шести тысяч человек, в том числе более четырех тысяч детей и женщин", - отмечается в сообщении.Власти сектора Газа уточнили, что в результате израильского авиаудара по одному из жилых домов в анклаве погиб 41 член одной семьи.

сектор газа

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль