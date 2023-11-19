Песков оценил темпы роста экономики
Песков призвал сохранить темпы роста экономики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Прогнозируемые сейчас показатели роста экономики РФ на уровне 3% за год - недостаточные темпы для страны, они должны быть выше, у России есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Это говорит о том, что у нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами. Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3% - недостаточные темпы роста, они должны быть выше, и это все понимают. Нам надо компенсировать многие пробелы", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.