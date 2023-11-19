https://ria.ru/20231119/peskov-1910382996.html

Песков оценил темпы роста экономики

Песков оценил темпы роста экономики - РИА Новости, 19.11.2023

Песков оценил темпы роста экономики

Прогнозируемые сейчас показатели роста экономики РФ на уровне 3% за год - недостаточные темпы для страны, они должны быть выше, у России есть большой потенциал, РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:10

2023-11-19T12:10

2023-11-19T15:39

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Прогнозируемые сейчас показатели роста экономики РФ на уровне 3% за год - недостаточные темпы для страны, они должны быть выше, у России есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста."Это говорит о том, что у нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами. Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3% - недостаточные темпы роста, они должны быть выше, и это все понимают. Нам надо компенсировать многие пробелы", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20231117/ekonomika-1910164709.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков