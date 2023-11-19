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Песков оценил темпы роста экономики - РИА Новости, 19.11.2023
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12:10 19.11.2023 (обновлено: 15:39 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/peskov-1910382996.html
Песков оценил темпы роста экономики
Песков оценил темпы роста экономики - РИА Новости, 19.11.2023
Песков оценил темпы роста экономики
Прогнозируемые сейчас показатели роста экономики РФ на уровне 3% за год - недостаточные темпы для страны, они должны быть выше, у России есть большой потенциал, РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:10
2023-11-19T15:39
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Прогнозируемые сейчас показатели роста экономики РФ на уровне 3% за год - недостаточные темпы для страны, они должны быть выше, у России есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста."Это говорит о том, что у нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами. Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3% - недостаточные темпы роста, они должны быть выше, и это все понимают. Нам надо компенсировать многие пробелы", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20231117/ekonomika-1910164709.html
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков оценил темпы роста экономики

Песков призвал сохранить темпы роста экономики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Прогнозируемые сейчас показатели роста экономики РФ на уровне 3% за год - недостаточные темпы для страны, они должны быть выше, у России есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Это говорит о том, что у нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами. Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3% - недостаточные темпы роста, они должны быть выше, и это все понимают. Нам надо компенсировать многие пробелы", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Рост российской экономики за прошлый месяц составил 5,5 процента
17 ноября, 18:30
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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