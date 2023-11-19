Подвижек по вступлению Украины в ЕС не будет до конца года, считает Азаров
Азаров: переговоры о вступлении Украины в ЕС скорее всего перенесут на 2024 год
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной вряд ли начнутся в текущем году, скорее всего, их перенесут на март 2024-го, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: "Давайте вернемся к этому в марте". Очевидно, что заявления фон дер Ляйен (глава ЕК – ред.) не отображают общей позиции стран-членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе", - написал Азаров в соцсети.
Азаров напомнил, что с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в 9 раз; гривна девальвировала почти в 5 раз; цены выросли почти в 4 раза; больше половины населения живет за чертой бедности. "Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - подытожил экс-премьер.
Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.