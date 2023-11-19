Рейтинг@Mail.ru
Подвижек по вступлению Украины в ЕС не будет до конца года, считает Азаров - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/peregovory-1910357863.html
Подвижек по вступлению Украины в ЕС не будет до конца года, считает Азаров
Подвижек по вступлению Украины в ЕС не будет до конца года, считает Азаров - РИА Новости, 19.11.2023
Подвижек по вступлению Украины в ЕС не будет до конца года, считает Азаров
Переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной вряд ли начнутся в текущем году, скорее всего, их перенесут на март 2024-го, считает бывший премьер-министр страны РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:45
2023-11-19T08:45
в мире
украина
николай азаров (политик)
евросоюз
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151946/88/1519468881_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_2ca1c5804478546f07bf03cbf249b244.jpg
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной вряд ли начнутся в текущем году, скорее всего, их перенесут на март 2024-го, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. "Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: "Давайте вернемся к этому в марте". Очевидно, что заявления фон дер Ляйен (глава ЕК – ред.) не отображают общей позиции стран-членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе", - написал Азаров в соцсети. Азаров напомнил, что с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в 9 раз; гривна девальвировала почти в 5 раз; цены выросли почти в 4 раза; больше половины населения живет за чертой бедности. "Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - подытожил экс-премьер. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231119/zelenskiy-1910351023.html
https://ria.ru/20231119/ukraina-1910344732.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151946/88/1519468881_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_157641c41b9aa5303d19e06932036d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николай азаров (политик), евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Евросоюз, Владимир Зеленский
Подвижек по вступлению Украины в ЕС не будет до конца года, считает Азаров

Азаров: переговоры о вступлении Украины в ЕС скорее всего перенесут на 2024 год

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной вряд ли начнутся в текущем году, скорее всего, их перенесут на март 2024-го, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: "Давайте вернемся к этому в марте". Очевидно, что заявления фон дер Ляйен (глава ЕК – ред.) не отображают общей позиции стран-членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе", - написал Азаров в соцсети.
Азаров напомнил, что с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в 9 раз; гривна девальвировала почти в 5 раз; цены выросли почти в 4 раза; больше половины населения живет за чертой бедности. "Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - подытожил экс-премьер.
Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В офисе Зеленского высказали шокирующую мысль об Украине
06:15
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Экс-посол Украины в США предупредил о "наихудшем сценарии" помощи от Запада
02:22
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)ЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала