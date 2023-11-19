https://ria.ru/20231119/peregovory-1910357863.html

Подвижек по вступлению Украины в ЕС не будет до конца года, считает Азаров

Подвижек по вступлению Украины в ЕС не будет до конца года, считает Азаров - РИА Новости, 19.11.2023

Подвижек по вступлению Украины в ЕС не будет до конца года, считает Азаров

Переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной вряд ли начнутся в текущем году, скорее всего, их перенесут на март 2024-го, считает бывший премьер-министр страны РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T08:45

2023-11-19T08:45

2023-11-19T08:45

в мире

украина

николай азаров (политик)

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной вряд ли начнутся в текущем году, скорее всего, их перенесут на март 2024-го, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. "Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: "Давайте вернемся к этому в марте". Очевидно, что заявления фон дер Ляйен (глава ЕК – ред.) не отображают общей позиции стран-членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе", - написал Азаров в соцсети. Азаров напомнил, что с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в 9 раз; гривна девальвировала почти в 5 раз; цены выросли почти в 4 раза; больше половины населения живет за чертой бедности. "Очевидно, что до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше", - подытожил экс-премьер. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231119/zelenskiy-1910351023.html

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910344732.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, николай азаров (политик), евросоюз, владимир зеленский