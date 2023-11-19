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СМИ: ситуация на границе с Польшей вызвала перебои с поставками на Украину - РИА Новости, 20.11.2023
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23:13 19.11.2023 (обновлено: 01:00 20.11.2023)
https://ria.ru/20231119/pereboi-1910462409.html
СМИ: ситуация на границе с Польшей вызвала перебои с поставками на Украину
СМИ: ситуация на границе с Польшей вызвала перебои с поставками на Украину - РИА Новости, 20.11.2023
СМИ: ситуация на границе с Польшей вызвала перебои с поставками на Украину
Перебои с поставками ряда товаров возникли на Украине из-за блокирования перевозчиками в Польше украинской границы, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-19T23:13
2023-11-20T01:00
в мире
украина
польша
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Перебои с поставками ряда товаров возникли на Украине из-за блокирования перевозчиками в Польше украинской границы, сообщает издание "Страна".В украинских торговых сетях, по информации издания, уменьшаются складские запасы, что приводит к ежедневному оскудению ассортимента. С перебоями в поставках столкнулись даже промышленные предприятия, аптеки и АЗС.По информации "Страны", задержка в поставках достигает недели. При этом выросла стоимость доставки. Кроме того, проблемы с логистикой привели к подорожанию автомобильного газа на 2 гривны (0,06 доллара – ред.) и его дефициту.Топливо, как уточняется, поступало через КПП Ягодин, которое теперь практически не работает. По данным "Страны", также есть проблемы с ввозом вакцин, усложнилась доставка препаратов. В ближайшее время ожидаются проблемы с поставками мясной, рыбной продукции, молока и продуктов из него, а также овощей, алкоголя, конфет.&quot;По данным &quot;Укртрансбезопасности&quot;, 19 ноября на пункте &quot;Ягодин-Дорогуск&quot; стояли более 520 фур, которые ехали за такой продукцией в Польшу или везли ее на экспорт с Украины, но за сутки не пропустили ни одну&quot;, - пишет издание.Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ria.ru/20231119/ukraina-1910439617.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
СМИ: ситуация на границе с Польшей вызвала перебои с поставками на Украину

"Страна": ситуация на границе с Польшей привела к перебоям поставок на Украину

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Перебои с поставками ряда товаров возникли на Украине из-за блокирования перевозчиками в Польше украинской границы, сообщает издание "Страна".
В украинских торговых сетях, по информации издания, уменьшаются складские запасы, что приводит к ежедневному оскудению ассортимента. С перебоями в поставках столкнулись даже промышленные предприятия, аптеки и АЗС.
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По информации "Страны", задержка в поставках достигает недели. При этом выросла стоимость доставки. Кроме того, проблемы с логистикой привели к подорожанию автомобильного газа на 2 гривны (0,06 доллара – ред.) и его дефициту.
Топливо, как уточняется, поступало через КПП Ягодин, которое теперь практически не работает. По данным "Страны", также есть проблемы с ввозом вакцин, усложнилась доставка препаратов. В ближайшее время ожидаются проблемы с поставками мясной, рыбной продукции, молока и продуктов из него, а также овощей, алкоголя, конфет.
«

"По данным "Укртрансбезопасности", 19 ноября на пункте "Ягодин-Дорогуск" стояли более 520 фур, которые ехали за такой продукцией в Польшу или везли ее на экспорт с Украины, но за сутки не пропустили ни одну", - пишет издание.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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