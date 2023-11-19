https://ria.ru/20231119/obvinenie-1910428246.html

Израиль обвинил Иран в захвате судна в Красном море

Израиль обвинил Иран в захвате судна в Красном море - РИА Новости, 19.11.2023

Израиль обвинил Иран в захвате судна в Красном море

Израиль осудил захват йеменскими хуситами судна Galaxy Leader в Красном море и возложил вину на Иран, заявили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T18:12

2023-11-19T18:12

2023-11-19T18:46

в мире

иран

красное море

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Израиль осудил захват йеменскими хуситами судна Galaxy Leader в Красном море и возложил вину на Иран, заявили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху."Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и находящееся под управлением японской компании, было захвачено по приказу Ирана ополченцами-хуситами в Йемене", — говорится в сообщении.В канцелярии премьера также отметили, что этот "акт агрессии" отразится на безопасности мировых морских путей.Ранее сегодня арабские СМИ сообщили, что бойцы контролирующего север Йемена движения "Ансар Алла" задержали в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader. Корабль ходит под флагом Багамских островов, но, вероятно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции ЦАХАЛ.Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 члена экипажа. Позже в ЦАХАЛ заявили, что захваченный корабль — не израильский, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства.В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".

https://ria.ru/20231114/ugroza-1909484424.html

https://ria.ru/20231119/sudno-1910422963.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, красное море, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году