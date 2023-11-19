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Израиль обвинил Иран в захвате судна в Красном море - РИА Новости, 19.11.2023
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18:12 19.11.2023 (обновлено: 18:46 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/obvinenie-1910428246.html
Израиль обвинил Иран в захвате судна в Красном море
Израиль обвинил Иран в захвате судна в Красном море - РИА Новости, 19.11.2023
Израиль обвинил Иран в захвате судна в Красном море
Израиль осудил захват йеменскими хуситами судна Galaxy Leader в Красном море и возложил вину на Иран, заявили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T18:12
2023-11-19T18:46
в мире
иран
красное море
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Израиль осудил захват йеменскими хуситами судна Galaxy Leader в Красном море и возложил вину на Иран, заявили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху.&quot;Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и находящееся под управлением японской компании, было захвачено по приказу Ирана ополченцами-хуситами в Йемене&quot;, — говорится в сообщении.В канцелярии премьера также отметили, что этот "акт агрессии" отразится на безопасности мировых морских путей.Ранее сегодня арабские СМИ сообщили, что бойцы контролирующего север Йемена движения "Ансар Алла" задержали в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader. Корабль ходит под флагом Багамских островов, но, вероятно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции ЦАХАЛ.Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 члена экипажа. Позже в ЦАХАЛ заявили, что захваченный корабль — не израильский, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства.В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".
https://ria.ru/20231114/ugroza-1909484424.html
https://ria.ru/20231119/sudno-1910422963.html
иран
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в мире, иран, красное море, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Красное море, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль обвинил Иран в захвате судна в Красном море

Израиль осудил захват хуситами судна в Красном море и возложил вину на Иран

CC BY 2.0 / mattk1979 / red seaПобережье Красного моря
Побережье Красного моря - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
CC BY 2.0 / mattk1979 / red sea
Побережье Красного моря. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Израиль осудил захват йеменскими хуситами судна Galaxy Leader в Красном море и возложил вину на Иран, заявили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху.
«

"Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и находящееся под управлением японской компании, было захвачено по приказу Ирана ополченцами-хуситами в Йемене", — говорится в сообщении.

В канцелярии премьера также отметили, что этот "акт агрессии" отразится на безопасности мировых морских путей.
Ранее сегодня арабские СМИ сообщили, что бойцы контролирующего север Йемена движения "Ансар Алла" задержали в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader. Корабль ходит под флагом Багамских островов, но, вероятно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции ЦАХАЛ.
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Лидер хуситов пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море
14 ноября, 23:30
Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 члена экипажа. Позже в ЦАХАЛ заявили, что захваченный корабль — не израильский, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства.
В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.
Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".
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В миреИранКрасное мореИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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