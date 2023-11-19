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Украинские войска обстреляли территорию ДНР из РСЗО - РИА Новости, 19.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:22 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/obstrel-1910447392.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР из РСЗО
Украинские войска обстреляли территорию ДНР из РСЗО - РИА Новости, 19.11.2023
Украинские войска обстреляли территорию ДНР из РСЗО
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенным пунктам Докучаевск и Кумачово в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:22
2023-11-19T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенным пунктам Докучаевск и Кумачово в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Докучаевск: выпущена одна ракета из РСЗО; 14.30 - населенный пункт Кумачово: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО не уточняется.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
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в мире, докучаевск, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли территорию ДНР из РСЗО

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Докучаевску и Кумачово

© Фото : пресс-служба губернатора Владимирской областиМногоквартирный дом в Докучаевске, поврежденный обстрелом ВСУ
Многоквартирный дом в Докучаевске, поврежденный обстрелом ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Владимирской области
Многоквартирный дом в Докучаевске, поврежденный обстрелом ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенным пунктам Докучаевск и Кумачово в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Докучаевск: выпущена одна ракета из РСЗО; 14.30 - населенный пункт Кумачово: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
Тип РСЗО не уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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