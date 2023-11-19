https://ria.ru/20231119/obstrel-1910447392.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР из РСЗО

Украинские войска обстреляли территорию ДНР из РСЗО - РИА Новости, 19.11.2023

Украинские войска обстреляли территорию ДНР из РСЗО

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенным пунктам Докучаевск и Кумачово в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T20:22

2023-11-19T20:22

2023-11-19T20:22

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенным пунктам Докучаевск и Кумачово в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Докучаевск: выпущена одна ракета из РСЗО; 14.30 - населенный пункт Кумачово: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО не уточняется.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

докучаевск

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, докучаевск, донецкая народная республика, украина, сцкк