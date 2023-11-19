https://ria.ru/20231119/obstrel-1910342328.html

Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии

Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии - РИА Новости, 19.11.2023

Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии

Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T01:53

2023-11-19T01:53

2023-11-19T01:53

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министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДАМАСК, 19 ноя - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник. "Удар нанесен по одной из военных машин на въезде на территорию базы, в результате на месте поднялось пламя", - сказал источник. Согласно источнику, две ракеты были выпущены из окрестностей города Дейр-эз-Зор. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231110/bazy-1908567693.html

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дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, ближний восток, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире