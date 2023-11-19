https://ria.ru/20231119/novokuznetsk-1910389115.html

В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди

В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди - РИА Новости, 19.11.2023

В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди

Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, в котором находились четыре человека, два из них погибли, двое травмированы, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:11

2023-11-19T13:11

2023-11-19T13:44

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910392327_0:125:2178:1350_1920x0_80_0_0_b836206b1e43f9a9e0ad3a23d1e4d3c2.png

КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, в котором находились четыре человека, два из них погибли, двое травмированы, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "Девятнадцатого ноября… около 14 часов 30 минут (10.30 мск) поступило сообщение об обнаружении в автомобиле вблизи многоквартирного жилого дома в Заводском районе города Новокузнецка тел 58-летнего мужчины и 60-летней женщины с телесными повреждениями, полученными при падении дерева на транспортное средство. В момент произошедшего в салоне автомобиля также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина. С телесными повреждениями они госпитализированы в медицинское учреждение... По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", – сообщает ведомство. В ведомстве уточнили, что дерево упало в момент движения автомобиля. В настоящее время на месте работает следственная группа. В рамках расследования уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, которые установят причины смерти погибших. Следователям СК России также предстоит установить должностных лиц, не принявших должных мер к предотвращению опасных последствий. Сообщалось, что шквалистый ветер пришел в регион в ночь на воскресенье, он сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки. Упавшей с торгового центра Новокузнецка вывеской травмировало проходившую мимо женщину, она госпитализирована. Стихия до сих пор бушует в Кузбассе.

https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906884031.html

https://ria.ru/20230714/derevo-1884301004.html

новокузнецк

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)