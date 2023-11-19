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В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди - РИА Новости, 19.11.2023
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13:11 19.11.2023 (обновлено: 13:44 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/novokuznetsk-1910389115.html
В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди
В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди - РИА Новости, 19.11.2023
В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди
Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, в котором находились четыре человека, два из них погибли, двое травмированы, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:11
2023-11-19T13:44
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, в котором находились четыре человека, два из них погибли, двое травмированы, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "Девятнадцатого ноября… около 14 часов 30 минут (10.30 мск) поступило сообщение об обнаружении в автомобиле вблизи многоквартирного жилого дома в Заводском районе города Новокузнецка тел 58-летнего мужчины и 60-летней женщины с телесными повреждениями, полученными при падении дерева на транспортное средство. В момент произошедшего в салоне автомобиля также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина. С телесными повреждениями они госпитализированы в медицинское учреждение... По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", – сообщает ведомство. В ведомстве уточнили, что дерево упало в момент движения автомобиля. В настоящее время на месте работает следственная группа. В рамках расследования уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, которые установят причины смерти погибших. Следователям СК России также предстоит установить должностных лиц, не принявших должных мер к предотвращению опасных последствий. Сообщалось, что шквалистый ветер пришел в регион в ночь на воскресенье, он сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки. Упавшей с торгового центра Новокузнецка вывеской травмировало проходившую мимо женщину, она госпитализирована. Стихия до сих пор бушует в Кузбассе.
https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906884031.html
https://ria.ru/20230714/derevo-1884301004.html
новокузнецк
кемеровская область
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди

В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли два человека

© Фото : СУ СК РФ по Кемеровской области/ВКонтактеСотрудник СУ СК РФ на месте падения дерева на автомобиль в Новокузнецке. 19 ноября 2023
Сотрудник СУ СК РФ на месте падения дерева на автомобиль в Новокузнецке. 19 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : СУ СК РФ по Кемеровской области/ВКонтакте
Сотрудник СУ СК РФ на месте падения дерева на автомобиль в Новокузнецке. 19 ноября 2023
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, в котором находились четыре человека, два из них погибли, двое травмированы, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
"Девятнадцатого ноября… около 14 часов 30 минут (10.30 мск) поступило сообщение об обнаружении в автомобиле вблизи многоквартирного жилого дома в Заводском районе города Новокузнецка тел 58-летнего мужчины и 60-летней женщины с телесными повреждениями, полученными при падении дерева на транспортное средство. В момент произошедшего в салоне автомобиля также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина. С телесными повреждениями они госпитализированы в медицинское учреждение... По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", – сообщает ведомство.
Сотрудник СК на месте происшествия, где в результате порыва ветра на школьницу упало дерево в Липецке. 2 ноября 2023
В Липецке школьница пострадала при падении дерева
2 ноября, 11:48
В ведомстве уточнили, что дерево упало в момент движения автомобиля.
В настоящее время на месте работает следственная группа. В рамках расследования уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, которые установят причины смерти погибших. Следователям СК России также предстоит установить должностных лиц, не принявших должных мер к предотвращению опасных последствий.
Сообщалось, что шквалистый ветер пришел в регион в ночь на воскресенье, он сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки. Упавшей с торгового центра Новокузнецка вывеской травмировало проходившую мимо женщину, она госпитализирована. Стихия до сих пор бушует в Кузбассе.
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ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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