https://ria.ru/20231119/naznachenie-1910460067.html

Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ

Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023

Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ

Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, вместо Татьяны Остащенко назначен Анатолий Казмирчук. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T22:42

2023-11-19T22:42

2023-11-19T22:42

украина

владимир зеленский

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, вместо Татьяны Остащенко назначен Анатолий Казмирчук. Соответствующие указы об увольнении Татьяны Остащенко с должности командующего медицинскими силами и назначении вместо нее Анатолия Казмирчука размещены на сайте офиса Зеленского. Зеленский 17 ноября уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины