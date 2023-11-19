https://ria.ru/20231119/naznachenie-1910460067.html
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, вместо Татьяны Остащенко назначен Анатолий Казмирчук. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T22:42
2023-11-19T22:42
2023-11-19T22:42
украина
владимир зеленский
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, вместо Татьяны Остащенко назначен Анатолий Казмирчук. Соответствующие указы об увольнении Татьяны Остащенко с должности командующего медицинскими силами и назначении вместо нее Анатолия Казмирчука размещены на сайте офиса Зеленского. Зеленский 17 ноября уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Вооруженные силы Украины
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
Зеленский назначил Казмирчука новым командующим медицинскими силами ВСУ