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Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
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22:42 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/naznachenie-1910460067.html
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ - РИА Новости, 19.11.2023
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, вместо Татьяны Остащенко назначен Анатолий Казмирчук. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T22:42
2023-11-19T22:42
украина
владимир зеленский
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, вместо Татьяны Остащенко назначен Анатолий Казмирчук. Соответствующие указы об увольнении Татьяны Остащенко с должности командующего медицинскими силами и назначении вместо нее Анатолия Казмирчука размещены на сайте офиса Зеленского. Зеленский 17 ноября уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
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украина, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Вооруженные силы Украины
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ

Зеленский назначил Казмирчука новым командующим медицинскими силами ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами украинских войск, вместо Татьяны Остащенко назначен Анатолий Казмирчук.
Соответствующие указы об увольнении Татьяны Остащенко с должности командующего медицинскими силами и назначении вместо нее Анатолия Казмирчука размещены на сайте офиса Зеленского.
Зеленский 17 ноября уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Зеленского снимают с финансирования
17 ноября, 08:00
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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