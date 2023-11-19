Рейтинг@Mail.ru
СК наградил десантников в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/nagrada-1910386406.html
СК наградил десантников в зоне спецоперации
СК наградил десантников в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.11.2023
СК наградил десантников в зоне спецоперации
Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ Александра... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:46
2023-11-19T12:46
специальная военная операция на украине
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" гвардейцам-десантникам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. "Отдаем должное воинскому труду, которым занимаются ребята. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин очень серьезно относится ко всем вопросам. Мы всегда с большим уважением относимся к нашим военнослужащим, и те награды, которые сегодня вручены, - это заслуженные награды нашими ребятами. Поэтому для меня большая честь их вручить", - сказал Петров. Он отметил важность вручения наград в боевой обстановке, выразив уверенность, что российские десантники справятся с боевыми задачами.
https://ria.ru/20231119/udar-1910360774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
СК наградил десантников в зоне спецоперации

СК по поручению Бастрыкина наградил десантников в зоне спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" гвардейцам-десантникам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
"Отдаем должное воинскому труду, которым занимаются ребята. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин очень серьезно относится ко всем вопросам. Мы всегда с большим уважением относимся к нашим военнослужащим, и те награды, которые сегодня вручены, - это заслуженные награды нашими ребятами. Поэтому для меня большая честь их вручить", - сказал Петров.
Он отметил важность вручения наград в боевой обстановке, выразив уверенность, что российские десантники справятся с боевыми задачами.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Такого еще не было. СМИ пришли в ужас из-за удара России по ВСУ в зоне СВО
Вчера, 09:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала