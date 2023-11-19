https://ria.ru/20231119/nagrada-1910386406.html

СК наградил десантников в зоне спецоперации

СК наградил десантников в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.11.2023

СК наградил десантников в зоне спецоперации

Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ Александра... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:46

2023-11-19T12:46

2023-11-19T12:46

специальная военная операция на украине

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" гвардейцам-десантникам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. "Отдаем должное воинскому труду, которым занимаются ребята. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин очень серьезно относится ко всем вопросам. Мы всегда с большим уважением относимся к нашим военнослужащим, и те награды, которые сегодня вручены, - это заслуженные награды нашими ребятами. Поэтому для меня большая честь их вручить", - сказал Петров. Он отметил важность вручения наград в боевой обстановке, выразив уверенность, что российские десантники справятся с боевыми задачами.

https://ria.ru/20231119/udar-1910360774.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность