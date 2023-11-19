https://ria.ru/20231119/nagrada-1910386406.html
СК наградил десантников в зоне спецоперации
СК наградил десантников в зоне спецоперации - РИА Новости, 19.11.2023
СК наградил десантников в зоне спецоперации
Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ Александра... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:46
2023-11-19T12:46
2023-11-19T12:46
специальная военная операция на украине
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" гвардейцам-десантникам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. "Отдаем должное воинскому труду, которым занимаются ребята. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин очень серьезно относится ко всем вопросам. Мы всегда с большим уважением относимся к нашим военнослужащим, и те награды, которые сегодня вручены, - это заслуженные награды нашими ребятами. Поэтому для меня большая честь их вручить", - сказал Петров. Он отметил важность вручения наград в боевой обстановке, выразив уверенность, что российские десантники справятся с боевыми задачами.
https://ria.ru/20231119/udar-1910360774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
СК наградил десантников в зоне спецоперации
СК по поручению Бастрыкина наградил десантников в зоне спецоперации