https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html

"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников

"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников - РИА Новости, 19.11.2023

"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников

Многие иностранные наемники, прибывшие на Украину воевать, покидают страну, увидев ожесточенные бои, сообщил телеканал CNN со ссылкой на офицера ВСУ Дмитрия... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:28

2023-11-19T09:28

2023-11-19T15:03

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Многие иностранные наемники, прибывшие на Украину воевать, покидают страну, увидев ожесточенные бои, сообщил телеканал CNN со ссылкой на офицера ВСУ Дмитрия Костюка."Многие из них (наемников. — Прим. ред.) приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются", — признался он.Костюк заявил, что большинство иностранцев представляют боевые столкновения как перестрелку с противником, но они не осознают масштаб применения артиллерии, под огнем которой приходится находиться весь день. По этой причине многие наемники решают расторгнуть договор, говорится в материале."С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это происходило при мне. Почти половина людей увидела все это и сказала: "Нет-нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались", — рассказал военный.Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html

https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910243324.html

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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, афганистан