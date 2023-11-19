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"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников - РИА Новости, 19.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 19.11.2023 (обновлено: 15:03 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/naemniki-1910362111.html
"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников
"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников - РИА Новости, 19.11.2023
"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников
Многие иностранные наемники, прибывшие на Украину воевать, покидают страну, увидев ожесточенные бои, сообщил телеканал CNN со ссылкой на офицера ВСУ Дмитрия... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:28
2023-11-19T15:03
в мире
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
афганистан
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Многие иностранные наемники, прибывшие на Украину воевать, покидают страну, увидев ожесточенные бои, сообщил телеканал CNN со ссылкой на офицера ВСУ Дмитрия Костюка."Многие из них (наемников. — Прим. ред.) приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются", — признался он.Костюк заявил, что большинство иностранцев представляют боевые столкновения как перестрелку с противником, но они не осознают масштаб применения артиллерии, под огнем которой приходится находиться весь день. По этой причине многие наемники решают расторгнуть договор, говорится в материале.&quot;С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это происходило при мне. Почти половина людей увидела все это и сказала: &quot;Нет-нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались&quot;, — рассказал военный.Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, афганистан
В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Афганистан
"Это уже слишком": в ВСУ пришли в ярость от действий наемников

CNN: иностранные наемники бегут с Украины, увидев ожесточенные бои

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Многие иностранные наемники, прибывшие на Украину воевать, покидают страну, увидев ожесточенные бои, сообщил телеканал CNN со ссылкой на офицера ВСУ Дмитрия Костюка.
"Многие из них (наемников. — Прим. ред.) приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются", — признался он.
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Костюк заявил, что большинство иностранцев представляют боевые столкновения как перестрелку с противником, но они не осознают масштаб применения артиллерии, под огнем которой приходится находиться весь день. По этой причине многие наемники решают расторгнуть договор, говорится в материале.
«

"С иностранцами другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это происходило при мне. Почти половина людей увидела все это и сказала: "Нет-нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались", — рассказал военный.

Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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