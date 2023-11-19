https://ria.ru/20231119/moldaviya-1910422762.html

В Молдавии кандидату от оппозиции запретили участвовать в выборах в Бельцах

В Молдавии кандидату от оппозиции запретили участвовать в выборах в Бельцах - РИА Новости, 19.11.2023

В Молдавии кандидату от оппозиции запретили участвовать в выборах в Бельцах

Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об исключении из гонки кандидата от оппозиции на пост мэра второго по величине города республики Бельцы... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T17:25

2023-11-19T17:25

2023-11-19T17:25

в мире

молдавия

ренато усатый

илан шор

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907680023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_347247f543af23108e7d83d6bd70a681.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об исключении из гонки кандидата от оппозиции на пост мэра второго по величине города республики Бельцы Арину Коршикову, соответствующее решение инстанции опубликовано в воскресенье в молдавских СМИ. Ранее Апелляционная палата Бельц оставила в силе решение суда первой инстанции об исключении Коршиковой из избирательной гонки на пост мэра этого города. "Апелляционная жалоба заявителя содержит фактические и правовые возражения, аналогичные изложенным в заявлении о выдаче судебного приказа, которые были рассмотрены Бельцким апелляционным судом, не свидетельствуют о противоположном толковании закона и ошибочном применении норм материального или процессуального права или о том, что оно было бы в решающей степени основано на явно необоснованной оценке доказательств, что не является основанием для отмены решения", - отмечается в тексте заключения судей, который опубликовало издание Ziarul de Garda "Газета на страже"). Коршикову, представляющую движение "Альтернативная сила спасения Молдавии", и которая считалась фаворитом выборов в мэры города Бельцы, сняли с электоральной гонки сразу после первого тура. Районный суд Бельц постановил исключить оппозиционного кандидата якобы из-за нарушений, связанных с финансированием избирательной кампании. Ее команда опротестовала это решение в суде. Однако судебные инстанции долгое время затягивали рассмотрение запроса адвокатов. В итоге 17 ноября Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет центральных властей. Коршикова лишилась возможности участвовать в выборах, а во второй тур прошел кандидат от Партии социалистов Максим Морошан (в первом туре он был на третьем месте). Его соперником стал Александр Петков от политсилы "Наша партия", которой руководит одиозный активист и предприниматель Ренато Усатый. "Альтернативная сила спасения Молдавии" входит в политический блок с партией "Шанс", кандидаты которой ранее также были сняты с выборов. Обе политсилы заручились поддержкой политика Илана Шора, чью партию власти страны объявили неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231119/vybory-1910404247.html

https://ria.ru/20231114/moldaviya-1909471665.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, ренато усатый, илан шор, майя санду