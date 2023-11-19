https://ria.ru/20231119/moldaviya-1910422762.html
В Молдавии кандидату от оппозиции запретили участвовать в выборах в Бельцах
В Молдавии кандидату от оппозиции запретили участвовать в выборах в Бельцах - РИА Новости, 19.11.2023
В Молдавии кандидату от оппозиции запретили участвовать в выборах в Бельцах
Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об исключении из гонки кандидата от оппозиции на пост мэра второго по величине города республики Бельцы... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T17:25
2023-11-19T17:25
2023-11-19T17:25
в мире
молдавия
ренато усатый
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об исключении из гонки кандидата от оппозиции на пост мэра второго по величине города республики Бельцы Арину Коршикову, соответствующее решение инстанции опубликовано в воскресенье в молдавских СМИ. Ранее Апелляционная палата Бельц оставила в силе решение суда первой инстанции об исключении Коршиковой из избирательной гонки на пост мэра этого города. "Апелляционная жалоба заявителя содержит фактические и правовые возражения, аналогичные изложенным в заявлении о выдаче судебного приказа, которые были рассмотрены Бельцким апелляционным судом, не свидетельствуют о противоположном толковании закона и ошибочном применении норм материального или процессуального права или о том, что оно было бы в решающей степени основано на явно необоснованной оценке доказательств, что не является основанием для отмены решения", - отмечается в тексте заключения судей, который опубликовало издание Ziarul de Garda "Газета на страже"). Коршикову, представляющую движение "Альтернативная сила спасения Молдавии", и которая считалась фаворитом выборов в мэры города Бельцы, сняли с электоральной гонки сразу после первого тура. Районный суд Бельц постановил исключить оппозиционного кандидата якобы из-за нарушений, связанных с финансированием избирательной кампании. Ее команда опротестовала это решение в суде. Однако судебные инстанции долгое время затягивали рассмотрение запроса адвокатов. В итоге 17 ноября Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет центральных властей. Коршикова лишилась возможности участвовать в выборах, а во второй тур прошел кандидат от Партии социалистов Максим Морошан (в первом туре он был на третьем месте). Его соперником стал Александр Петков от политсилы "Наша партия", которой руководит одиозный активист и предприниматель Ренато Усатый. "Альтернативная сила спасения Молдавии" входит в политический блок с партией "Шанс", кандидаты которой ранее также были сняты с выборов. Обе политсилы заручились поддержкой политика Илана Шора, чью партию власти страны объявили неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231119/vybory-1910404247.html
https://ria.ru/20231114/moldaviya-1909471665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, ренато усатый, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Ренато Усатый, Илан Шор, Майя Санду
В Молдавии кандидату от оппозиции запретили участвовать в выборах в Бельцах
Суд Молдавии оставил в силе запрет кандидату от оппозиции участвовать в выборах
КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об исключении из гонки кандидата от оппозиции на пост мэра второго по величине города республики Бельцы Арину Коршикову, соответствующее решение инстанции опубликовано в воскресенье в молдавских СМИ.
Ранее Апелляционная палата Бельц оставила в силе решение суда первой инстанции об исключении Коршиковой из избирательной гонки на пост мэра этого города.
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"Апелляционная жалоба заявителя содержит фактические и правовые возражения, аналогичные изложенным в заявлении о выдаче судебного приказа, которые были рассмотрены Бельцким апелляционным судом, не свидетельствуют о противоположном толковании закона и ошибочном применении норм материального или процессуального права или о том, что оно было бы в решающей степени основано на явно необоснованной оценке доказательств, что не является основанием для отмены решения", - отмечается в тексте заключения судей, который опубликовало издание Ziarul de Garda "Газета на страже").
Коршикову, представляющую движение "Альтернативная сила спасения Молдавии", и которая считалась фаворитом выборов в мэры города Бельцы, сняли с электоральной гонки сразу после первого тура. Районный суд Бельц постановил исключить оппозиционного кандидата якобы из-за нарушений, связанных с финансированием избирательной кампании. Ее команда опротестовала это решение в суде. Однако судебные инстанции долгое время затягивали рассмотрение запроса адвокатов. В итоге 17 ноября Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет центральных властей. Коршикова лишилась возможности участвовать в выборах, а во второй тур прошел кандидат от Партии социалистов Максим Морошан (в первом туре он был на третьем месте). Его соперником стал Александр Петков от политсилы "Наша партия", которой руководит одиозный активист и предприниматель Ренато Усатый
.
"Альтернативная сила спасения Молдавии" входит в политический блок с партией "Шанс", кандидаты которой ранее также были сняты с выборов. Обе политсилы заручились поддержкой политика Илана Шора
, чью партию власти страны объявили неконституционной.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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