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Явка на местных выборах в Молдавии утром составила два процента - РИА Новости, 19.11.2023
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10:15 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/moldaviya-1910368296.html
Явка на местных выборах в Молдавии утром составила два процента
Явка на местных выборах в Молдавии утром составила два процента - РИА Новости, 19.11.2023
Явка на местных выборах в Молдавии утром составила два процента
Явка на местных выборах в Молдавии к 8.30 (9.30 по мск) составила 2%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:15
2023-11-19T10:15
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 8.30 (9.30 по мск) составила 2%, сообщается на сайте Центризбиркома. По данным на 08.30 (9.30 по мск), принять участие в голосовании успели15 тысяч граждан Молдавии — это 2% от числа лиц, зарегистрированных в избирательных списках. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в 8 селах, из-за низкой явки в первом туре, проходят повторные выборы За кресло мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1 493 наблюдателя, из них 1 092 национальных и 401 международных. Они представляют 8 различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
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в мире, молдавия, комрат
В мире, Молдавия, Комрат
Явка на местных выборах в Молдавии утром составила два процента

Явка на местных выборах в Молдавии к 8:30 составила два процента

© Sputnik / Dmitrij Osmatesko | Перейти в медиабанкУрны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
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Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 8.30 (9.30 по мск) составила 2%, сообщается на сайте Центризбиркома.
По данным на 08.30 (9.30 по мск), принять участие в голосовании успели15 тысяч граждан Молдавии — это 2% от числа лиц, зарегистрированных в избирательных списках.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в 8 селах, из-за низкой явки в первом туре, проходят повторные выборы За кресло мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии.
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1 493 наблюдателя, из них 1 092 национальных и 401 международных. Они представляют 8 различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Женщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Второй тур выборов в Молдавии стартовал с отключения электричества
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