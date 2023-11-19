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Мишустин отметил вклад преподавателей в развитие науки - РИА Новости, 19.11.2023
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11:22 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/mishustin-1910377544.html
Мишустин отметил вклад преподавателей в развитие науки
Мишустин отметил вклад преподавателей в развитие науки - РИА Новости, 19.11.2023
Мишустин отметил вклад преподавателей в развитие науки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с их профессиональным праздником, отметив, что преподаватели вузов вносят весомый вклад РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:22
2023-11-19T11:22
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с их профессиональным праздником, отметив, что преподаватели вузов вносят весомый вклад в развитие науки и образования России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День преподавателя высшей школы отмечается в России 19 ноября. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем преподавателя высшей школы. Хотел бы выразить всему профессорско-преподавательскому составу признательность за преданность призванию и продолжение традиций российской высшей школы. Вы не просто передаёте накопленные знания и опыт студентам, но и воспитываете в них умение критически мыслить, находить нестандартные решения, формируете стремление к непрерывному обучению, помогаете самореализоваться. Каждый из вас вносит весомый вклад в развитие отечественной науки и образования, способствует достижению экономического и технологического суверенитета страны", - говорится в телеграмме. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника для того, чтобы укрепить престиж профессии преподавателя, отметить ее общественную значимость при совершенствовании системы высшего образования и обучении высококвалифицированных работников. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что кабмин уделяет особое внимание данной профессии, поддерживает исследовательскую деятельность, в том числе строятся и модернизируются лаборатории и технопарки. "Разрабатываются и внедряются педагогические инновации, активно используются цифровые платформы и коммуникационные инструменты. Взаимодействие вузов и предприятий обеспечивает выполнение главной задачи высшей школы – дать выпускникам тот уровень профессиональных компетенций, который позволит им быть востребованными и конкурентоспособными. Именно от таких специалистов напрямую зависит будущее нашего государства", - дополняется в телеграмме. В заключение Мишустин выразил уважение педагогам вузов за "благородный труд, терпение и душевную теплоту", а также пожелал дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20231116/filosofy-1909930843.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Мишустин отметил вклад преподавателей в развитие науки

Мишустин: преподаватели вузов вносят весомый вклад в развитие науки

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с их профессиональным праздником, отметив, что преподаватели вузов вносят весомый вклад в развитие науки и образования России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
День преподавателя высшей школы отмечается в России 19 ноября.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем преподавателя высшей школы. Хотел бы выразить всему профессорско-преподавательскому составу признательность за преданность призванию и продолжение традиций российской высшей школы. Вы не просто передаёте накопленные знания и опыт студентам, но и воспитываете в них умение критически мыслить, находить нестандартные решения, формируете стремление к непрерывному обучению, помогаете самореализоваться. Каждый из вас вносит весомый вклад в развитие отечественной науки и образования, способствует достижению экономического и технологического суверенитета страны", - говорится в телеграмме.
Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника для того, чтобы укрепить престиж профессии преподавателя, отметить ее общественную значимость при совершенствовании системы высшего образования и обучении высококвалифицированных работников.
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Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что кабмин уделяет особое внимание данной профессии, поддерживает исследовательскую деятельность, в том числе строятся и модернизируются лаборатории и технопарки.
"Разрабатываются и внедряются педагогические инновации, активно используются цифровые платформы и коммуникационные инструменты. Взаимодействие вузов и предприятий обеспечивает выполнение главной задачи высшей школы – дать выпускникам тот уровень профессиональных компетенций, который позволит им быть востребованными и конкурентоспособными. Именно от таких специалистов напрямую зависит будущее нашего государства", - дополняется в телеграмме.
В заключение Мишустин выразил уважение педагогам вузов за "благородный труд, терпение и душевную теплоту", а также пожелал дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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