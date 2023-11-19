https://ria.ru/20231119/mishustin-1910377544.html

Мишустин отметил вклад преподавателей в развитие науки

Мишустин отметил вклад преподавателей в развитие науки - РИА Новости, 19.11.2023

Мишустин отметил вклад преподавателей в развитие науки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с их профессиональным праздником, отметив, что преподаватели вузов вносят весомый вклад РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T11:22

2023-11-19T11:22

2023-11-19T11:22

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с их профессиональным праздником, отметив, что преподаватели вузов вносят весомый вклад в развитие науки и образования России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День преподавателя высшей школы отмечается в России 19 ноября. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем преподавателя высшей школы. Хотел бы выразить всему профессорско-преподавательскому составу признательность за преданность призванию и продолжение традиций российской высшей школы. Вы не просто передаёте накопленные знания и опыт студентам, но и воспитываете в них умение критически мыслить, находить нестандартные решения, формируете стремление к непрерывному обучению, помогаете самореализоваться. Каждый из вас вносит весомый вклад в развитие отечественной науки и образования, способствует достижению экономического и технологического суверенитета страны", - говорится в телеграмме. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника для того, чтобы укрепить престиж профессии преподавателя, отметить ее общественную значимость при совершенствовании системы высшего образования и обучении высококвалифицированных работников. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что кабмин уделяет особое внимание данной профессии, поддерживает исследовательскую деятельность, в том числе строятся и модернизируются лаборатории и технопарки. "Разрабатываются и внедряются педагогические инновации, активно используются цифровые платформы и коммуникационные инструменты. Взаимодействие вузов и предприятий обеспечивает выполнение главной задачи высшей школы – дать выпускникам тот уровень профессиональных компетенций, который позволит им быть востребованными и конкурентоспособными. Именно от таких специалистов напрямую зависит будущее нашего государства", - дополняется в телеграмме. В заключение Мишустин выразил уважение педагогам вузов за "благородный труд, терпение и душевную теплоту", а также пожелал дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20231116/filosofy-1909930843.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин