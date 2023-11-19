"Несмотря на ложь": во Франции подвели итог конфликта на Украине
Филиппо: несмотря на 18 месяцев лжи, пришло понимание успеха России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мировому общественному мнению потребовалось 18 месяцев на то, чтобы осознать успех России, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.
Так политик прокомментировал недавнюю статью в американской деловой газете Wall Street Journal с громким заголовком "Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России".
"Восемнадцать месяцев лжи и пропаганды для того, чтобы в итоге все равно прийти к этому", — написал Филиппо.
Политик отметил, что даже такое солидное западное издание как Wall Street Journal "отвернулось" от Украины, и призвал прекратить посылать оружие и миллиарды Владимиру Зеленскому, чтобы прекратить "бойню".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.