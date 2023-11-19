https://ria.ru/20231119/lozh-1910351747.html

"Несмотря на ложь": во Франции подвели итог конфликта на Украине

"Несмотря на ложь": во Франции подвели итог конфликта на Украине - РИА Новости, 19.11.2023

"Несмотря на ложь": во Франции подвели итог конфликта на Украине

Мировому общественному мнению потребовалось 18 месяцев на то, чтобы осознать успех России, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T06:39

2023-11-19T06:39

2023-11-19T06:39

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мировому общественному мнению потребовалось 18 месяцев на то, чтобы осознать успех России, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.Так политик прокомментировал недавнюю статью в американской деловой газете Wall Street Journal с громким заголовком "Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России"."Восемнадцать месяцев лжи и пропаганды для того, чтобы в итоге все равно прийти к этому", — написал Филиппо.Политик отметил, что даже такое солидное западное издание как Wall Street Journal "отвернулось" от Украины, и призвал прекратить посылать оружие и миллиарды Владимиру Зеленскому, чтобы прекратить "бойню".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231119/zelenskiy-1910351023.html

https://ria.ru/20231119/frantsiya-1910348108.html

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в мире, украина, франция, россия, москва, владимир зеленский