https://ria.ru/20231119/listovki-1910348937.html

Военные ЦВО учатся сбрасывать с БПЛА листовки, агитирующие ВСУ сдаться

Военные ЦВО учатся сбрасывать с БПЛА листовки, агитирующие ВСУ сдаться - РИА Новости, 19.11.2023

Военные ЦВО учатся сбрасывать с БПЛА листовки, агитирующие ВСУ сдаться

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в полевом учебном центре учатся сбрасывать с FPV-дронов агитационные листовки, адресованные военным ВСУ, с... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T05:06

2023-11-19T05:06

2023-11-19T05:06

специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в полевом учебном центре учатся сбрасывать с FPV-дронов агитационные листовки, адресованные военным ВСУ, с призывом на английском, польском, русском и немецком языках сдаваться в плен, при подготовке операторов используются и трофейные дроны-камикадзе, захваченные у украинской армии, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Подготовку военнослужащих совместно с военными инструкторами проводят технические специалисты из регионов Сибири, добровольно прибывшие в зону СВО для оказания помощи в обучении, ремонте и эксплуатации беспилотников. В цикл обучения включены инженерное дело, радиоэлектронная борьба и военная топография. "Впервые в войсках ЦВО на базе данного полевого учебного центра операторов FPV-дронов готовят не только к нанесению огневого поражения, что подразумевает невозврат летательного аппарата, но и для проведения залистования наиболее труднодоступных позиций противника с призывами к добровольной сдаче в плен на английском, польском, русском и немецком языках" - сообщили в Минобороны. В полевых условиях военнослужащие ЦВО также наладили производство комплектующих для дронов: подвесов, пропеллеров, корпусов - при помощи 3D-принтера. При подготовке операторов используются и захваченные у ВСУ дроны. "Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры-камикадзе и в дальнейшем обучать пилотов, а затем применять их (дроны - ред.) в интересах действий группировки войск "Центр", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20230825/plen-1892175027.html

https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910250508.html

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, в мире