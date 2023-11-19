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Военные ЦВО учатся сбрасывать с БПЛА листовки, агитирующие ВСУ сдаться - РИА Новости, 19.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/listovki-1910348937.html
Военные ЦВО учатся сбрасывать с БПЛА листовки, агитирующие ВСУ сдаться
Военные ЦВО учатся сбрасывать с БПЛА листовки, агитирующие ВСУ сдаться - РИА Новости, 19.11.2023
Военные ЦВО учатся сбрасывать с БПЛА листовки, агитирующие ВСУ сдаться
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в полевом учебном центре учатся сбрасывать с FPV-дронов агитационные листовки, адресованные военным ВСУ, с... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T05:06
2023-11-19T05:06
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в полевом учебном центре учатся сбрасывать с FPV-дронов агитационные листовки, адресованные военным ВСУ, с призывом на английском, польском, русском и немецком языках сдаваться в плен, при подготовке операторов используются и трофейные дроны-камикадзе, захваченные у украинской армии, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Подготовку военнослужащих совместно с военными инструкторами проводят технические специалисты из регионов Сибири, добровольно прибывшие в зону СВО для оказания помощи в обучении, ремонте и эксплуатации беспилотников. В цикл обучения включены инженерное дело, радиоэлектронная борьба и военная топография. "Впервые в войсках ЦВО на базе данного полевого учебного центра операторов FPV-дронов готовят не только к нанесению огневого поражения, что подразумевает невозврат летательного аппарата, но и для проведения залистования наиболее труднодоступных позиций противника с призывами к добровольной сдаче в плен на английском, польском, русском и немецком языках" - сообщили в Минобороны. В полевых условиях военнослужащие ЦВО также наладили производство комплектующих для дронов: подвесов, пропеллеров, корпусов - при помощи 3D-принтера. При подготовке операторов используются и захваченные у ВСУ дроны. "Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры-камикадзе и в дальнейшем обучать пилотов, а затем применять их (дроны - ред.) в интересах действий группировки войск "Центр", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20230825/plen-1892175027.html
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, В мире
Военные ЦВО учатся сбрасывать с БПЛА листовки, агитирующие ВСУ сдаться

Военные ЦВО учатся сбрасывать с FPV-дронов листовки, агитирующие ВСУ сдаться

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон в руках российского военнослужащего
FPV дрон в руках российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
FPV дрон в руках российского военнослужащего. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в полевом учебном центре учатся сбрасывать с FPV-дронов агитационные листовки, адресованные военным ВСУ, с призывом на английском, польском, русском и немецком языках сдаваться в плен, при подготовке операторов используются и трофейные дроны-камикадзе, захваченные у украинской армии, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Подготовку военнослужащих совместно с военными инструкторами проводят технические специалисты из регионов Сибири, добровольно прибывшие в зону СВО для оказания помощи в обучении, ремонте и эксплуатации беспилотников. В цикл обучения включены инженерное дело, радиоэлектронная борьба и военная топография.
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"Впервые в войсках ЦВО на базе данного полевого учебного центра операторов FPV-дронов готовят не только к нанесению огневого поражения, что подразумевает невозврат летательного аппарата, но и для проведения залистования наиболее труднодоступных позиций противника с призывами к добровольной сдаче в плен на английском, польском, русском и немецком языках" - сообщили в Минобороны.
В полевых условиях военнослужащие ЦВО также наладили производство комплектующих для дронов: подвесов, пропеллеров, корпусов - при помощи 3D-принтера. При подготовке операторов используются и захваченные у ВСУ дроны.
"Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры-камикадзе и в дальнейшем обучать пилотов, а затем применять их (дроны - ред.) в интересах действий группировки войск "Центр", - сообщили в оборонном ведомстве.
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