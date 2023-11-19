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Три самолета, летевших в Красноярск, ушли на запасной аэродром - РИА Новости, 19.11.2023
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15:59 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910412210.html
Три самолета, летевших в Красноярск, ушли на запасной аэродром
Три самолета, летевших в Красноярск, ушли на запасной аэродром - РИА Новости, 19.11.2023
Три самолета, летевших в Красноярск, ушли на запасной аэродром
Три пассажирских самолета не смогли в воскресенье приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра в регионе, сообщается в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:59
2023-11-19T15:59
происшествия
красноярск
новосибирск
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярскэнерго
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Три пассажирских самолета не смогли в воскресенье приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра в регионе, сообщается в Telegram-канале аэропорта. Ранее региональный главк МЧС информировал, что в центральных и южных районах края дует сильный ветер, который временами становится ураганным, достигая 33 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в крае работает звуковая система оповещения об урагане, попросили не паниковать и соблюдать осторожность. В компании "Россети Сибирь" сообщили, что филиал "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. В Красноярске ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках. Силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность. "Три воздушных судна приземлились на запасных аэродромах из-за сильного ветра. По метеоусловиям рейс из Новосибирска вернулся в Новосибирск, Иркутск — Красноярск ушёл на запасной в Новосибирск, а Южно-Сахалинск — Красноярск ушёл на запасной в Абакан", - говорится в сообщении. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910389910.html
https://ria.ru/20231119/altay-1910373558.html
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происшествия, красноярск, новосибирск, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярскэнерго
Происшествия, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярскэнерго
Три самолета, летевших в Красноярск, ушли на запасной аэродром

Три самолета, летевших в Красноярск, из-за непогоды ушли на запасной аэродром

© Фото : КГКОУ ДПО "Институт региональной безопасности"/ВКонтактеПоследствия штормового ветра в Красноярске
Последствия штормового ветра в Красноярске - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : КГКОУ ДПО "Институт региональной безопасности"/ВКонтакте
Последствия штормового ветра в Красноярске. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Три пассажирских самолета не смогли в воскресенье приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра в регионе, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Ранее региональный главк МЧС информировал, что в центральных и южных районах края дует сильный ветер, который временами становится ураганным, достигая 33 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в крае работает звуковая система оповещения об урагане, попросили не паниковать и соблюдать осторожность. В компании "Россети Сибирь" сообщили, что филиал "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. В Красноярске ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках. Силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность.
Экстренные службы ликвидируют последствия штормового ветра в Красноярске. 19 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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Вчера, 13:17
"Три воздушных судна приземлились на запасных аэродромах из-за сильного ветра. По метеоусловиям рейс из Новосибирска вернулся в Новосибирск, Иркутск — Красноярск ушёл на запасной в Новосибирск, а Южно-Сахалинск — Красноярск ушёл на запасной в Абакан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.
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ПроисшествияКрасноярскНовосибирскИркутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярскэнерго
 
 
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