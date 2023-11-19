https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910412210.html

Три самолета, летевших в Красноярск, ушли на запасной аэродром

Три самолета, летевших в Красноярск, ушли на запасной аэродром - РИА Новости, 19.11.2023

Три самолета, летевших в Красноярск, ушли на запасной аэродром

Три пассажирских самолета не смогли в воскресенье приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра в регионе, сообщается в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:59

2023-11-19T15:59

2023-11-19T15:59

происшествия

красноярск

новосибирск

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярскэнерго

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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Три пассажирских самолета не смогли в воскресенье приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра в регионе, сообщается в Telegram-канале аэропорта. Ранее региональный главк МЧС информировал, что в центральных и южных районах края дует сильный ветер, который временами становится ураганным, достигая 33 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в крае работает звуковая система оповещения об урагане, попросили не паниковать и соблюдать осторожность. В компании "Россети Сибирь" сообщили, что филиал "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. В Красноярске ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках. Силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность. "Три воздушных судна приземлились на запасных аэродромах из-за сильного ветра. По метеоусловиям рейс из Новосибирска вернулся в Новосибирск, Иркутск — Красноярск ушёл на запасной в Новосибирск, а Южно-Сахалинск — Красноярск ушёл на запасной в Абакан", - говорится в сообщении. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910389910.html

https://ria.ru/20231119/altay-1910373558.html

красноярск

новосибирск

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, новосибирск, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярскэнерго