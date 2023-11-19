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В Красноярске ветер повалил деревья на 50 участках - РИА Новости, 19.11.2023
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13:17 19.11.2023 (обновлено: 13:31 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910389910.html
В Красноярске ветер повалил деревья на 50 участках
В Красноярске ветер повалил деревья на 50 участках - РИА Новости, 19.11.2023
В Красноярске ветер повалил деревья на 50 участках
Специалисты устраняют нанесенные штормовым ветром повреждения на более чем 50 участках в Красноярске, сообщает мэр Владислав Логинов у себя в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:17
2023-11-19T13:31
происшествия
красноярск
солнечный
курчатов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты устраняют нанесенные штормовым ветром повреждения на более чем 50 участках в Красноярске, сообщает мэр Владислав Логинов у себя в Telegram-канале. В Красноярске с утра бушует сильный ветер. Несколько микрорайонов города остались без света. Жители сообщают об отключениях в части Северного, Солнечного и в центре города. По местному телевидению периодически идет оповещение от МЧС об объявлении штормового предупреждения и усилении порывов ветра свыше 27 метров в секунду "Нахожусь на территории колледжа (ул. Курчатова, 15), где сегодня штормовой ветер повредил крышу. Экстренные службы работают на месте. Рядом на Лесопарковой упавшее на дорогу дерево заблокировало движение по улице. На данный момент специалисты освободили проезжую часть. Уже сейчас в городе насчитывается более 50-ти участков, где требуется ликвидация последствий ветра", - говорится в сообщении. По словам мэра, пострадали жилые дома, соцучреждения и улично-дорожная сеть. В нескольких районах отключена электроэнергия. В усиленном режиме работают специалисты ГО и ЧС, диспетчеры единой диспетчерской службы. Также привлекаем спасателей и федеральные структуры к ликвидации последствий. Логинов призвал красноярцев оставаться дома пока сохраняются порывы ветра и сообщать об увиденных повреждениях.
https://ria.ru/20231119/primore-1910362453.html
красноярск
солнечный
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происшествия, красноярск, солнечный, курчатов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Солнечный, Курчатов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске ветер повалил деревья на 50 участках

В Красноярске ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках

© Фото : Владислав Логинов/TelegramЭкстренные службы ликвидируют последствия штормового ветра в Красноярске. 19 ноября 2023
Экстренные службы ликвидируют последствия штормового ветра в Красноярске. 19 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Владислав Логинов/Telegram
Экстренные службы ликвидируют последствия штормового ветра в Красноярске. 19 ноября 2023
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты устраняют нанесенные штормовым ветром повреждения на более чем 50 участках в Красноярске, сообщает мэр Владислав Логинов у себя в Telegram-канале.
В Красноярске с утра бушует сильный ветер. Несколько микрорайонов города остались без света. Жители сообщают об отключениях в части Северного, Солнечного и в центре города. По местному телевидению периодически идет оповещение от МЧС об объявлении штормового предупреждения и усилении порывов ветра свыше 27 метров в секунду
«
"Нахожусь на территории колледжа (ул. Курчатова, 15), где сегодня штормовой ветер повредил крышу. Экстренные службы работают на месте. Рядом на Лесопарковой упавшее на дорогу дерево заблокировало движение по улице. На данный момент специалисты освободили проезжую часть. Уже сейчас в городе насчитывается более 50-ти участков, где требуется ликвидация последствий ветра", - говорится в сообщении.
По словам мэра, пострадали жилые дома, соцучреждения и улично-дорожная сеть. В нескольких районах отключена электроэнергия. В усиленном режиме работают специалисты ГО и ЧС, диспетчеры единой диспетчерской службы. Также привлекаем спасателей и федеральные структуры к ликвидации последствий.
Логинов призвал красноярцев оставаться дома пока сохраняются порывы ветра и сообщать об увиденных повреждениях.
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ПроисшествияКрасноярскСолнечныйКурчатовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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