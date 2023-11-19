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Продвижения ВСУ не стоит ждать до весны, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 19.11.2023 (обновлено: 15:19 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/kontrnastuplenie-1910401079.html
Продвижения ВСУ не стоит ждать до весны, пишут СМИ
Продвижения ВСУ не стоит ждать до весны, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2023
Продвижения ВСУ не стоит ждать до весны, пишут СМИ
Украинское контрнаступление, похоже, "выдохлось", а сезон "грязи" не позволяет рассчитывать на успехи до весны, пишет британский политолог и автор книг о России РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:44
2023-11-19T15:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
сергей лавров
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинское контрнаступление, похоже, "выдохлось", а сезон "грязи" не позволяет рассчитывать на успехи до весны, пишет британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты Times. "На поле боя украинское контрнаступление, похоже, выдохлось, а "сезон грязи" не позволяет рассчитывать на дальнейшее серьезное продвижение до весны", - пишет Галеотти. Британский политолог также отметил, что украинские войска истощены и несут большие потери, несмотря на попытки минимизировать их. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231119/reb-1910376281.html
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россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Продвижения ВСУ не стоит ждать до весны, пишут СМИ

Times: контрнаступление ВСУ выдохлось из-за "сезона грязи"

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Украинское контрнаступление, похоже, "выдохлось", а сезон "грязи" не позволяет рассчитывать на успехи до весны, пишет британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты Times.
"На поле боя украинское контрнаступление, похоже, выдохлось, а "сезон грязи" не позволяет рассчитывать на дальнейшее серьезное продвижение до весны", - пишет Галеотти.
Британский политолог также отметил, что украинские войска истощены и несут большие потери, несмотря на попытки минимизировать их.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
"Заглушили": в США пришли в ужас от маневра России на Украине
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСергей ЛавровСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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