Рейтинг@Mail.ru
Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/konkurs-1910403938.html
Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО
Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО, с призовым фондом в 1 миллион... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:07
2023-11-19T15:07
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006616_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_e8ca71dfaa8b2e727332ea0a2ea14096.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО, с призовым фондом в 1 миллион рублей. "Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. Участие в конкурсе может принять любой желающий! Победитель получит 1 миллион рублей. За второе и третье места также предусмотрены ценные призы", — говорится в сообщении. Работы на конкурс, как уточняется в посте, нужно отправить до конца этого года на номер телефона 8(928)893-85-82 в мессенджеры WhatsApp или Telegram.
https://ria.ru/20231110/reys-1908743995.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006616_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_b7ae413cb8a61033770cae88130cc0b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров
Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО

Глава Чечни Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 19 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО, с призовым фондом в 1 миллион рублей.
"Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. Участие в конкурсе может принять любой желающий! Победитель получит 1 миллион рублей. За второе и третье места также предусмотрены ценные призы", — говорится в сообщении.
Работы на конкурс, как уточняется в посте, нужно отправить до конца этого года на номер телефона 8(928)893-85-82 в мессенджеры WhatsApp или Telegram.
Военно-патриотический парк Патриот - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Более 570 участников СВО поучаствуют в рейсе "Время героев" в Подмосковье
10 ноября, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала