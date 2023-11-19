https://ria.ru/20231119/konkurs-1910403938.html

Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО

Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО - РИА Новости, 19.11.2023

Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО, с призовым фондом в 1 миллион... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:07

2023-11-19T15:07

2023-11-19T15:07

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО, с призовым фондом в 1 миллион рублей. "Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. Участие в конкурсе может принять любой желающий! Победитель получит 1 миллион рублей. За второе и третье места также предусмотрены ценные призы", — говорится в сообщении. Работы на конкурс, как уточняется в посте, нужно отправить до конца этого года на номер телефона 8(928)893-85-82 в мессенджеры WhatsApp или Telegram.

https://ria.ru/20231110/reys-1908743995.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, рамзан кадыров