https://ria.ru/20231119/konkurs-1910403938.html
Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО
Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО, с призовым фондом в 1 миллион... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:07
2023-11-19T15:07
2023-11-19T15:07
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО, с призовым фондом в 1 миллион рублей. "Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. Участие в конкурсе может принять любой желающий! Победитель получит 1 миллион рублей. За второе и третье места также предусмотрены ценные призы", — говорится в сообщении. Работы на конкурс, как уточняется в посте, нужно отправить до конца этого года на номер телефона 8(928)893-85-82 в мессенджеры WhatsApp или Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров
Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО
Глава Чечни Кадыров объявил конкурс на лучшее социальное видео о бойцах СВО
ГРОЗНЫЙ, 19 ноя – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале
объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО, с призовым фондом в 1 миллион рублей.
"Чтобы поддержать и подбодрить наших доблестных бойцов, я решил объявить конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в СВО. Участие в конкурсе может принять любой желающий! Победитель получит 1 миллион рублей. За второе и третье места также предусмотрены ценные призы", — говорится в сообщении.
Работы на конкурс, как уточняется в посте, нужно отправить до конца этого года на номер телефона 8(928)893-85-82 в мессенджеры WhatsApp или Telegram.
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