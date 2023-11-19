Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/kherson-1910391967.html
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне - РИА Новости, 19.11.2023
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне
Повторные мощные взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава городской военной... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:36
2023-11-19T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Повторные мощные взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье Мрочко сообщал о взрывах в Херсоне. "Снова в городе слышны мощные взрывы", - написал Мрочко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
https://ria.ru/20231119/kiev-1910338075.html
https://ria.ru/20231117/vzryvy-1910201193.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне

Украинские власти сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Повторные мощные взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье Мрочко сообщал о взрывах в Херсоне.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Вчера, 00:42
"Снова в городе слышны мощные взрывы", - написал Мрочко.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
17 ноября, 22:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала