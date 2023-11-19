https://ria.ru/20231119/kherson-1910391967.html
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне - РИА Новости, 19.11.2023
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне
Повторные мощные взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава городской военной... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:36
2023-11-19T13:36
2023-11-19T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Повторные мощные взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье Мрочко сообщал о взрывах в Херсоне. "Снова в городе слышны мощные взрывы", - написал Мрочко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
https://ria.ru/20231119/kiev-1910338075.html
https://ria.ru/20231117/vzryvy-1910201193.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия
Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне
Украинские власти сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне