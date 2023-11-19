https://ria.ru/20231119/kherson-1910391967.html

Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне

Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне - РИА Новости, 19.11.2023

Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне

Повторные мощные взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава городской военной... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:36

2023-11-19T13:36

2023-11-19T13:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Повторные мощные взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье Мрочко сообщал о взрывах в Херсоне. "Снова в городе слышны мощные взрывы", - написал Мрочко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.

https://ria.ru/20231119/kiev-1910338075.html

https://ria.ru/20231117/vzryvy-1910201193.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, херсонская область , россия