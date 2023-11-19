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Канонизация святых не происходит "сверху" по приказу, заявил патриарх - РИА Новости, 19.11.2023
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Религия
 
16:22 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/kanonizatsiya-1910415257.html
Канонизация святых не происходит "сверху" по приказу, заявил патриарх
Канонизация святых не происходит "сверху" по приказу, заявил патриарх - РИА Новости, 19.11.2023
Канонизация святых не происходит "сверху" по приказу, заявил патриарх
Канонизация святых происходит не "сверху" по приказу патриарха и церковного Священного синода, почитание начинается с молитв верующих, сказал патриарх... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:22
2023-11-19T16:22
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Канонизация святых происходит не "сверху" по приказу патриарха и церковного Священного синода, почитание начинается с молитв верующих, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя у освященной точной копии чудотворного Годеновского креста, доставленной в храм накануне, как сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе. "Конечно, народное почитание Годеновского креста по времени началось гораздо раньше, чем официальное церковное поклонение. Так всегда и бывает: ведь и канонизация святых происходит не сверху, по приказу от патриарха и Синода, а снизу, когда совершаются чудеса, когда люди молятся тому или иному угоднику. И святые места, обозначаются точно так же, когда приходят к этим местам, люди черпают благодать, прикасаясь к святыням тех мест", - сказал патриарх. Годеновский крест с резным расписным образом Христа в византийской манере является уникальной святыней, обретëнной много веков назад на глухом Сахотском болоте недалеко от Ростова Великого. В исторических источниках говорится, что он явился "от греческой стороны" в 1423 году, то есть за 30 лет до падения Константинополя и Византии. Для русской истории эти 30 лет были ознаменованы важнейшими событиями. Считается, что своим явлением Животворящий Крест предзнаменовал грядущее державное строительство Руси. В 2023 году 600-летие явления Годеновского креста на Сахотском болоте отмечается общероссийским крёстным ходом по благословению патриарха Кирилла. Он завершается в храме Христа Спасителя в Москве, в который в субботу доставили копию святыни. Крестный ход, рассказали в пресс-службе, начался 3 сентября в Мурманске и посетил около 30 городов России и Белоруссии, во время него к освященной копии креста приложились около 300 тыс. человек. После пребывания в храме Христа Спасителя копия будет установлена в храме святителя Николая Мирликийского в Новой слободе на Долгоруковской, а оригинальный Годеновский крест находится в храме Иоанна Златоуста в Годеново - подворье Никольского женского монастыря.
https://ria.ru/20230825/suvorov-1892241976.html
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москва, мурманск, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Москва, Мурманск, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Канонизация святых не происходит "сверху" по приказу, заявил патриарх

Патриарх Кирилл напомнил, что святых не канонизируют по приказу Синода

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Канонизация святых происходит не "сверху" по приказу патриарха и церковного Священного синода, почитание начинается с молитв верующих, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя у освященной точной копии чудотворного Годеновского креста, доставленной в храм накануне, как сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.
«
"Конечно, народное почитание Годеновского креста по времени началось гораздо раньше, чем официальное церковное поклонение. Так всегда и бывает: ведь и канонизация святых происходит не сверху, по приказу от патриарха и Синода, а снизу, когда совершаются чудеса, когда люди молятся тому или иному угоднику. И святые места, обозначаются точно так же, когда приходят к этим местам, люди черпают благодать, прикасаясь к святыням тех мест", - сказал патриарх.
Бюст полководца А. В. Суворова работы Василия Демут-Малиновского на выставке (Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Священник назвал очень сложным вопрос о канонизации Суворова
25 августа, 15:59
Годеновский крест с резным расписным образом Христа в византийской манере является уникальной святыней, обретëнной много веков назад на глухом Сахотском болоте недалеко от Ростова Великого. В исторических источниках говорится, что он явился "от греческой стороны" в 1423 году, то есть за 30 лет до падения Константинополя и Византии. Для русской истории эти 30 лет были ознаменованы важнейшими событиями.
Считается, что своим явлением Животворящий Крест предзнаменовал грядущее державное строительство Руси.
В 2023 году 600-летие явления Годеновского креста на Сахотском болоте отмечается общероссийским крёстным ходом по благословению патриарха Кирилла. Он завершается в храме Христа Спасителя в Москве, в который в субботу доставили копию святыни.
Крестный ход, рассказали в пресс-службе, начался 3 сентября в Мурманске и посетил около 30 городов России и Белоруссии, во время него к освященной копии креста приложились около 300 тыс. человек. После пребывания в храме Христа Спасителя копия будет установлена в храме святителя Николая Мирликийского в Новой слободе на Долгоруковской, а оригинальный Годеновский крест находится в храме Иоанна Златоуста в Годеново - подворье Никольского женского монастыря.
Священнослужители с ковчегом с мощами равноапостольного князя Владимира - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
РПЦ не канонизирует святых по политическому признаку, заявил протоиерей
26 июля, 13:59
 
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