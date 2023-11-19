https://ria.ru/20231119/kanonizatsiya-1910415257.html

Канонизация святых не происходит "сверху" по приказу, заявил патриарх

Канонизация святых не происходит "сверху" по приказу, заявил патриарх - РИА Новости, 19.11.2023

Канонизация святых не происходит "сверху" по приказу, заявил патриарх

Канонизация святых происходит не "сверху" по приказу патриарха и церковного Священного синода, почитание начинается с молитв верующих, сказал патриарх... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:22

2023-11-19T16:22

2023-11-19T16:22

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Канонизация святых происходит не "сверху" по приказу патриарха и церковного Священного синода, почитание начинается с молитв верующих, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя у освященной точной копии чудотворного Годеновского креста, доставленной в храм накануне, как сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе. "Конечно, народное почитание Годеновского креста по времени началось гораздо раньше, чем официальное церковное поклонение. Так всегда и бывает: ведь и канонизация святых происходит не сверху, по приказу от патриарха и Синода, а снизу, когда совершаются чудеса, когда люди молятся тому или иному угоднику. И святые места, обозначаются точно так же, когда приходят к этим местам, люди черпают благодать, прикасаясь к святыням тех мест", - сказал патриарх. Годеновский крест с резным расписным образом Христа в византийской манере является уникальной святыней, обретëнной много веков назад на глухом Сахотском болоте недалеко от Ростова Великого. В исторических источниках говорится, что он явился "от греческой стороны" в 1423 году, то есть за 30 лет до падения Константинополя и Византии. Для русской истории эти 30 лет были ознаменованы важнейшими событиями. Считается, что своим явлением Животворящий Крест предзнаменовал грядущее державное строительство Руси. В 2023 году 600-летие явления Годеновского креста на Сахотском болоте отмечается общероссийским крёстным ходом по благословению патриарха Кирилла. Он завершается в храме Христа Спасителя в Москве, в который в субботу доставили копию святыни. Крестный ход, рассказали в пресс-службе, начался 3 сентября в Мурманске и посетил около 30 городов России и Белоруссии, во время него к освященной копии креста приложились около 300 тыс. человек. После пребывания в храме Христа Спасителя копия будет установлена в храме святителя Николая Мирликийского в Новой слободе на Долгоруковской, а оригинальный Годеновский крест находится в храме Иоанна Златоуста в Годеново - подворье Никольского женского монастыря.

https://ria.ru/20230825/suvorov-1892241976.html

https://ria.ru/20230726/kanonizatsiya-1886374792.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мурманск, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь