Канонизация святых не происходит "сверху" по приказу, заявил патриарх
Патриарх Кирилл напомнил, что святых не канонизируют по приказу Синода
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Канонизация святых происходит не "сверху" по приказу патриарха и церковного Священного синода, почитание начинается с молитв верующих, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя у освященной точной копии чудотворного Годеновского креста, доставленной в храм накануне, как сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.
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"Конечно, народное почитание Годеновского креста по времени началось гораздо раньше, чем официальное церковное поклонение. Так всегда и бывает: ведь и канонизация святых происходит не сверху, по приказу от патриарха и Синода, а снизу, когда совершаются чудеса, когда люди молятся тому или иному угоднику. И святые места, обозначаются точно так же, когда приходят к этим местам, люди черпают благодать, прикасаясь к святыням тех мест", - сказал патриарх.
Годеновский крест с резным расписным образом Христа в византийской манере является уникальной святыней, обретëнной много веков назад на глухом Сахотском болоте недалеко от Ростова Великого. В исторических источниках говорится, что он явился "от греческой стороны" в 1423 году, то есть за 30 лет до падения Константинополя и Византии. Для русской истории эти 30 лет были ознаменованы важнейшими событиями.
Считается, что своим явлением Животворящий Крест предзнаменовал грядущее державное строительство Руси.
В 2023 году 600-летие явления Годеновского креста на Сахотском болоте отмечается общероссийским крёстным ходом по благословению патриарха Кирилла. Он завершается в храме Христа Спасителя в Москве, в который в субботу доставили копию святыни.
Крестный ход, рассказали в пресс-службе, начался 3 сентября в Мурманске и посетил около 30 городов России и Белоруссии, во время него к освященной копии креста приложились около 300 тыс. человек. После пребывания в храме Христа Спасителя копия будет установлена в храме святителя Николая Мирликийского в Новой слободе на Долгоруковской, а оригинальный Годеновский крест находится в храме Иоанна Златоуста в Годеново - подворье Никольского женского монастыря.