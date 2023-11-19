https://ria.ru/20231119/izrail-1910340354.html
Глава МИД Турции назвал наличие ЯО у Израиля стратегической проблемой
Глава МИД Турции назвал наличие ЯО у Израиля стратегической проблемой - РИА Новости, 19.11.2023
Глава МИД Турции назвал наличие ЯО у Израиля стратегической проблемой
Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал обладание Израилем ядерного оружия стратегической проблемой, которую нужно решать. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T01:16
2023-11-19T01:16
2023-11-19T01:16
израиль
турция
анкара (провинция)
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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СТАМБУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал обладание Израилем ядерного оружия стратегической проблемой, которую нужно решать. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Израиль обладает ядерным оружием, но не признает это. В субботу Эрдоган заявил, что Анкара инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, по его словам, это нужно сделать, "пока не стало слишком поздно". Фидан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, транслировавшемуся в переводе на арабский язык, напомнил, что Израиль не подписывал ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), но постоянно разрабатывал ядерное оружие при поддержке США. "Израиль обладает ядерным оружием, это проблема. Наличие ядерного оружия в регионе негативно скажется на всем мире... Мы должны решить эту стратегическую проблему", - заявил Фидан. "Есть некоторые безумные израильские чиновники, угрожающие применить ядерное оружие против палестинцев", - также отметил министр.
https://ria.ru/20231103/antonov-1907080215.html
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израиль, турция, анкара (провинция), хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Турция, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Глава МИД Турции назвал наличие ЯО у Израиля стратегической проблемой
Глава МИД Турции Фидан: ЯО у Израиля является стратегической проблемой