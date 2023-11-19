https://ria.ru/20231119/izrail-1910336694.html
Израиль заявил об ударах по военным комплексам "Хезболлах" в Ливане
Израиль заявил об ударах по военным комплексам "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 19.11.2023
Израиль заявил об ударах по военным комплексам "Хезболлах" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что поразила несколько объектов и военных комплексов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, а также беспилотник армии... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:15
2023-11-19T00:15
2023-11-19T00:15
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что поразила несколько объектов и военных комплексов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, а также беспилотник армии поразил ячейку движения. "Некоторое время назад истребители и танки ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" на территории Ливана, включая террористические посты и военные комплексы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Армия Израиля также заявила, что одновременно с ударами беспилотник армии поразил еще одну ячейку движения. "Одновременно с этим (ударами по объектам - ред.) беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по еще одной террористической ячейке движения", - говорится в сообщении армии. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231117/udar-1910064010.html
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израиль, ливан, россия, в мире, владимир путин, хезболла, хамас
Израиль, Ливан, Россия, В мире, Владимир Путин, Хезболла, ХАМАС
Израиль заявил об ударах по военным комплексам "Хезболлах" в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам и военным комплексам "Хезболлах" в Ливане
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что поразила несколько объектов и военных комплексов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, а также беспилотник армии поразил ячейку движения.
«
"Некоторое время назад истребители и танки ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" на территории Ливана, включая террористические посты и военные комплексы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Армия Израиля также заявила, что одновременно с ударами беспилотник армии поразил еще одну ячейку движения.
"Одновременно с этим (ударами по объектам - ред.) беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по еще одной террористической ячейке движения", - говорится в сообщении армии.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Израильская армия заявила об ударе по объектам "Хезболлы"
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике