Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил об ударах по военным комплексам "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/izrail-1910336694.html
Израиль заявил об ударах по военным комплексам "Хезболлах" в Ливане
Израиль заявил об ударах по военным комплексам "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 19.11.2023
Израиль заявил об ударах по военным комплексам "Хезболлах" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что поразила несколько объектов и военных комплексов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, а также беспилотник армии... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:15
2023-11-19T00:15
израиль
ливан
россия
в мире
владимир путин
хезболла
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что поразила несколько объектов и военных комплексов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, а также беспилотник армии поразил ячейку движения. "Некоторое время назад истребители и танки ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" на территории Ливана, включая террористические посты и военные комплексы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Армия Израиля также заявила, что одновременно с ударами беспилотник армии поразил еще одну ячейку движения. "Одновременно с этим (ударами по объектам - ред.) беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по еще одной террористической ячейке движения", - говорится в сообщении армии. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231117/udar-1910064010.html
https://ria.ru/20231118/khezbollakh-1910231346.html
израиль
ливан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ливан, россия, в мире, владимир путин, хезболла, хамас
Израиль, Ливан, Россия, В мире, Владимир Путин, Хезболла, ХАМАС
Израиль заявил об ударах по военным комплексам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам и военным комплексам "Хезболлах" в Ливане

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что поразила несколько объектов и военных комплексов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, а также беспилотник армии поразил ячейку движения.
«
"Некоторое время назад истребители и танки ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" на территории Ливана, включая террористические посты и военные комплексы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Армия Израиля также заявила, что одновременно с ударами беспилотник армии поразил еще одну ячейку движения.
"Одновременно с этим (ударами по объектам - ред.) беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по еще одной террористической ячейке движения", - говорится в сообщении армии.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Израильские военные ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Израильская армия заявила об ударе по объектам "Хезболлы"
17 ноября, 12:56
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Беспилотный летательный аппарат Hermes 450
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике
Вчера, 07:55
 
ИзраильЛиванРоссияВ миреВладимир ПутинХезболлаХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала