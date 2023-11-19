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Железная Маска и Безымянный: трагические истории таинственных узников - РИА Новости, 19.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 19.11.2023 (обновлено: 08:11 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/istoriya-1910069219.html
Железная Маска и Безымянный: трагические истории таинственных узников
Железная Маска и Безымянный: трагические истории таинственных узников - РИА Новости, 19.11.2023
Железная Маска и Безымянный: трагические истории таинственных узников
В крепости-тюрьме Бастилия 320 лет назад скончался заключенный, вошедший в историю как Железная Маска. Узники, чьи имена так и остались тайной, есть не только... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:00
2023-11-19T08:11
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Юлия Зачетова. В крепости-тюрьме Бастилия 320 лет назад скончался заключенный, вошедший в историю как Железная Маска. Узники, чьи имена так и остались тайной, есть не только во Франции. О княжне Таракановой, "ожившем" Александре I и других загадочных личностях — в материале РИА Новости.Отец или брат короля: кого скрывала маскаТаинственный заключенный попал в Бастилию в 1698-м. Спустя пять лет его похоронили как Марчиоли. Настоящего имени никто не знал и лица не видел — узник никогда не снимал маску из черного бархата, которая в легендах превратилась в железную.Долгие годы из одних застенков в другие с ним переезжал комендант Бенинь Доверн де Сен-Мар.Самая популярная версия историков — несчастный был братом правящего тогда Людовика XIV, возможно, даже близнецом. Об этом сняли известный голливудский фильм "Человек в железной маске" (1998). И монарха, и заключенного сыграл Леонардо Ди Каприо.Но не исключали, что узник — родной отец короля-солнца, а Людовик XIII якобы был бесплоден.По другим версиям, загадочный заключенный — итальянский граф-авантюрист Маттиоли, сорвавший важный для Франции тайный договор, генерал французской армии де Булонд, бежавший с поля боя, и даже незаконный сын короля Англии Карла II. Тайну человека в маске до сих пор не раскрыли.Внучка Петра I или самозванка: кем была "княжна Тараканова"В Петропавловской крепости в 1775-м умерла от туберкулеза узница, чье происхождение так и осталось загадкой даже для Екатерины II, лично контролировавшей дознание.Необыкновенно красивая девушка, по свидетельству современников, разъезжала по всей Европе под разными именами, обманывая щедрых поклонников и кредиторов. Пока однажды не объявила себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, княжной Таракановой.Легенду о новоявленной внучке Петра I поддерживали поляки, покинувшие родину и интригующие против Екатерины Великой. "Княжну" принимали французы и англичане. Графу Алексею Орлову поручили войти в доверие к самозванке и доставить ее в Россию. Брат фаворита императрицы справился с миссией — авантюристку арестовали, как только она поднялась на русский корабль.На допросах девушка отрицала, что претендовала на родство с царским домом. Заявила, что не знает своего происхождения, а дочерью Елизаветы Петровны ее якобы назвал некий "князь Гали", у которого она жила.Сын или зять императрицы: безымянный узник КексгольмаЕкатерину II хотел свергнуть с престола и некий безымянный узник Кексгольма (теперь Приозерск).В крепость его заточили в 1785-м. В документах не значилось имя, но было указано, что заключенного следует отделить от других. Он оставался в заточении и при Павле I. Освободить узника приказал Александр I в начале XIX века — после беседы без свидетелей. Якобы император даже отдал ему свою одежду.К этому времени Безымянному было около 50 лет и он почти ослеп. Ему предписали остаться в Кексгольме и назначили пенсию. Несчастный прожил на свободе 15 лет, общался с соседями, которые звали его Никифором Пантелеевичем. Но настоящего имени никому из них он так и не раскрыл.Историки полагают, что таинственным узником мог быть Иван Пакарин, переводчик Коллегии иностранных дел, наказанный за то, что выдавал себя за сына Екатерины II от графа Никиты Панина.По другой версии, Безымянный назвался женихом дочери императрицы. При этом единственная законнорожденная дочь правительницы, Анна Петровна, умерла во младенчестве."Вторая жизнь" Александра I: кем был сибирский старец Федор КузьмичВ 1836-м в Пермской губернии арестовали и сослали в Сибирь старца за отказ раскрыть свое звание и род занятий. Он сказал лишь имя: Федор Кузьмич Кузьмин. Загадочный человек в деревенской одежде имел аристократические манеры и зарабатывал тем, что обучал детей грамоте.Статный мужчина с белой бородой пришел в Томск вместе с каторжниками, но без кандалов.В 1842-м ссыльный казак Березин признал в старце Александра I, скончавшегося в Таганроге в 1825-м. Служивший ранее в императорском конвое, он обомлел, увидев Федора Кузьмича: рост и цвет глаз — государевы, равно как и привычка держать полусогнутую руку на груди."Открытие" стало обрастать легендами: кто-то говорил, что император инсценировал смерть, чтобы уйти и замаливать грех отцеубийства, другие — что так он скрывался от брата Николая I, возжелавшего занять трон. Уже после смерти Федора Кузьмича в 1864-м пытались сличить почерк монарха и старца. Но не было доказательств, что записку, найденную при покойном, писал именно он.Споры о том, когда же умер Александр I, не утихают до сих пор — предлагали даже вскрыть его могилу в Петропавловском соборе. Однако определить, кому принадлежат останки загадочного старца, сейчас уже невозможно.
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музеи, екатерина ii, александр i, петр i, англия, франция, голливуд
Культура, Музеи, Екатерина II, Александр I, Петр I, Англия, Франция, Голливуд

Железная Маска и Безымянный: трагические истории таинственных узников

© United Artists Corporation Ltd. (1998) Актер Леонардо ди Каприо в фильме "Человек в железной маске"
Актер Леонардо ди Каприо в фильме Человек в железной маске
© United Artists Corporation Ltd. (1998)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Юлия Зачетова. В крепости-тюрьме Бастилия 320 лет назад скончался заключенный, вошедший в историю как Железная Маска. Узники, чьи имена так и остались тайной, есть не только во Франции. О княжне Таракановой, "ожившем" Александре I и других загадочных личностях — в материале РИА Новости.
© Public Domain Людовик XIV. Художник Пьер Миньяр (1612–1695)
Людовик XIV. Художник Пьер Миньяр (1612–1695)
© Public Domain
Людовик XIV. Художник Пьер Миньяр (1612–1695)

Отец или брат короля: кого скрывала маска

Таинственный заключенный попал в Бастилию в 1698-м. Спустя пять лет его похоронили как Марчиоли. Настоящего имени никто не знал и лица не видел — узник никогда не снимал маску из черного бархата, которая в легендах превратилась в железную.
Долгие годы из одних застенков в другие с ним переезжал комендант Бенинь Доверн де Сен-Мар.
© United Artists Corporation Ltd. (1998)

Леонардо Ди Каприо в фильме "Человек в железной маске"

Актер Леонардо ди Каприо в фильме Человек в железной маске

Леонардо Ди Каприо в фильме "Человек в железной маске"

© United Artists Corporation Ltd. (1998)
1 из 3
© United Artists Corporation Ltd. (1998)

Актер сыграл сразу две роли — Людовика XIV и его брата Филиппа

Актер Леонардо ди Каприо в фильме Человек в железной маске

Актер сыграл сразу две роли — Людовика XIV и его брата Филиппа

© United Artists Corporation Ltd. (1998)
2 из 3
© United Artists Corporation Ltd. (1998)

Кадр из фильма "Человек в железной маске"

Актер Леонардо ди Каприо в фильме Человек в железной маске

Кадр из фильма "Человек в железной маске"

© United Artists Corporation Ltd. (1998)
3 из 3

Леонардо Ди Каприо в фильме "Человек в железной маске"

© United Artists Corporation Ltd. (1998)
1 из 3

Актер сыграл сразу две роли — Людовика XIV и его брата Филиппа

© United Artists Corporation Ltd. (1998)
2 из 3

Кадр из фильма "Человек в железной маске"

© United Artists Corporation Ltd. (1998)
3 из 3
Самая популярная версия историков — несчастный был братом правящего тогда Людовика XIV, возможно, даже близнецом. Об этом сняли известный голливудский фильм "Человек в железной маске" (1998). И монарха, и заключенного сыграл Леонардо Ди Каприо.
Но не исключали, что узник — родной отец короля-солнца, а Людовик XIII якобы был бесплоден.
© Фото : Public domainВзятие Бастилии
Взятие Бастилии - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Public domain
Взятие Бастилии
По другим версиям, загадочный заключенный — итальянский граф-авантюрист Маттиоли, сорвавший важный для Франции тайный договор, генерал французской армии де Булонд, бежавший с поля боя, и даже незаконный сын короля Англии Карла II. Тайну человека в маске до сих пор не раскрыли.

Внучка Петра I или самозванка: кем была "княжна Тараканова"

В Петропавловской крепости в 1775-м умерла от туберкулеза узница, чье происхождение так и осталось загадкой даже для Екатерины II, лично контролировавшей дознание.
© Public domainРепродукция картины Константина Дмитриевича Флавицкого "Княжна Тараканова". 1864 год
Репродукция картины Константина Дмитриевича Флавицкого Княжна Тараканова. 1864 год
© Public domain
Репродукция картины Константина Дмитриевича Флавицкого "Княжна Тараканова". 1864 год
Необыкновенно красивая девушка, по свидетельству современников, разъезжала по всей Европе под разными именами, обманывая щедрых поклонников и кредиторов. Пока однажды не объявила себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, княжной Таракановой.
Легенду о новоявленной внучке Петра I поддерживали поляки, покинувшие родину и интригующие против Екатерины Великой. "Княжну" принимали французы и англичане.
Братья Орловы. Справа — граф Григорий Григорьевич Орлов — русский военачальник, граф, фаворит Екатерины II; слева — Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский — русский военный и государственный деятель, граф, сподвижник Екатерины II
Братья Орловы. Справа - граф Григорий Григорьевич Орлов - русский военачальник, граф, фаворит Екатерины II; слева - Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский - русский военный и государственный деятель, граф, сподвижник Екатерины II.
Братья Орловы. Справа — граф Григорий Григорьевич Орлов — русский военачальник, граф, фаворит Екатерины II; слева — Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский — русский военный и государственный деятель, граф, сподвижник Екатерины II
Графу Алексею Орлову поручили войти в доверие к самозванке и доставить ее в Россию. Брат фаворита императрицы справился с миссией — авантюристку арестовали, как только она поднялась на русский корабль.
На допросах девушка отрицала, что претендовала на родство с царским домом. Заявила, что не знает своего происхождения, а дочерью Елизаветы Петровны ее якобы назвал некий "князь Гали", у которого она жила.

Сын или зять императрицы: безымянный узник Кексгольма

Екатерину II хотел свергнуть с престола и некий безымянный узник Кексгольма (теперь Приозерск).
© Общественное достояниеЕкатерина II Алексеевна
Екатерина II Алексеевна
© Общественное достояние
Екатерина II Алексеевна
В крепость его заточили в 1785-м. В документах не значилось имя, но было указано, что заключенного следует отделить от других. Он оставался в заточении и при Павле I. Освободить узника приказал Александр I в начале XIX века — после беседы без свидетелей. Якобы император даже отдал ему свою одежду.
К этому времени Безымянному было около 50 лет и он почти ослеп. Ему предписали остаться в Кексгольме и назначили пенсию. Несчастный прожил на свободе 15 лет, общался с соседями, которые звали его Никифором Пантелеевичем. Но настоящего имени никому из них он так и не раскрыл.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкКрепость Корела в городе Приозерске
Крепость Корела в городе Приозерск - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
Перейти в медиабанк
Крепость Корела в городе Приозерске
Историки полагают, что таинственным узником мог быть Иван Пакарин, переводчик Коллегии иностранных дел, наказанный за то, что выдавал себя за сына Екатерины II от графа Никиты Панина.
По другой версии, Безымянный назвался женихом дочери императрицы. При этом единственная законнорожденная дочь правительницы, Анна Петровна, умерла во младенчестве.

"Вторая жизнь" Александра I: кем был сибирский старец Федор Кузьмич

В 1836-м в Пермской губернии арестовали и сослали в Сибирь старца за отказ раскрыть свое звание и род занятий. Он сказал лишь имя: Федор Кузьмич Кузьмин. Загадочный человек в деревенской одежде имел аристократические манеры и зарабатывал тем, что обучал детей грамоте.
© Public domain Старец Федор Кузьмич
Старец Федор Кузьмич
© Public domain
Старец Федор Кузьмич
Статный мужчина с белой бородой пришел в Томск вместе с каторжниками, но без кандалов.
В 1842-м ссыльный казак Березин признал в старце Александра I, скончавшегося в Таганроге в 1825-м. Служивший ранее в императорском конвое, он обомлел, увидев Федора Кузьмича: рост и цвет глаз — государевы, равно как и привычка держать полусогнутую руку на груди.
© Википедия, public domainИмператор Александр I
Император Александр I
© Википедия, public domain
Император Александр I
"Открытие" стало обрастать легендами: кто-то говорил, что император инсценировал смерть, чтобы уйти и замаливать грех отцеубийства, другие — что так он скрывался от брата Николая I, возжелавшего занять трон. Уже после смерти Федора Кузьмича в 1864-м пытались сличить почерк монарха и старца. Но не было доказательств, что записку, найденную при покойном, писал именно он.
Споры о том, когда же умер Александр I, не утихают до сих пор — предлагали даже вскрыть его могилу в Петропавловском соборе. Однако определить, кому принадлежат останки загадочного старца, сейчас уже невозможно.
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КультураМузеиЕкатерина IIАлександр IПетр IАнглияФранцияГолливуд
 
 
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