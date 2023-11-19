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На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись два грузовика
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись два грузовика - РИА Новости, 19.11.2023
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись два грузовика
Два грузовика столкнулись на трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области, один водитель погиб, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:55
2023-11-19T14:55
2023-11-19T14:55
происшествия
авто
новгородская область
валдайский район
россия
гибдд мвд рф
камаз (завод)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области, один водитель погиб, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону. Уточняется, что в воскресенье в 11:35 на 372 километре М-10 "Россия" 59-летний водитель "КАМАЗа" не учёл дорожно-метеорологические условия, объезжая препятствия. Грузовик перевернулся на проезжую часть и столкнулся со встречным грузовиком Shacman. "Водитель транспортного средства "КАМАЗ" погиб на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель транспортного средства Shacman 1964 года рождения доставлен в 122 больницу с телесными повреждениями", - прокомментировал командир отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Валдайскому району Иван Карлов. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.
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происшествия, авто, новгородская область, валдайский район, россия, гибдд мвд рф, камаз (завод), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Новгородская область, Валдайский район, Россия, ГИБДД МВД РФ, КамАЗ (завод), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись два грузовика
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись два грузовика, водитель погиб