https://ria.ru/20231119/germaniya-1910385800.html

В ФРГ предупредили о последствиях изъятия 60 миллиардов евро из бюджета

В ФРГ предупредили о последствиях изъятия 60 миллиардов евро из бюджета - РИА Новости, 19.11.2023

В ФРГ предупредили о последствиях изъятия 60 миллиардов евро из бюджета

Судебный запрет в ФРГ на перераспределение невостребованных кредитов размером в 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые краткосрочные последствия для... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:36

2023-11-19T12:36

2023-11-19T12:36

экономика

германия

кристиан линднер

bild

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Судебный запрет в ФРГ на перераспределение невостребованных кредитов размером в 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые краткосрочные последствия для немецкой экономики, заявил в интервью изданию Bild министр финансов Германии Кристиан Линднер. Ранее конституционный суд Германии своим решением признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирался на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства. "Краткосрочные последствия тяжелые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями", - сказал Линднер. Под долгосрочными преимуществами Линднер подразумевает повышение эффективности экономики через снижение бюрократии, развитие соответствующих технологий и привлечение частного капитала. Тем не менее, он подчеркнул, что в ближайшее время средств будет не хватать. "В будущем будет не хватать государственного финансирования, которое было предназначено для обновления экономики и инфраструктуры", - сказал министр. По его словам, правительство работает над "новыми концепциями" в связи со сложившейся ситуацией.

https://ria.ru/20231101/usmanov-1906735624.html

https://ria.ru/20231110/rukovodstvo-1908559424.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, германия, кристиан линднер, bild