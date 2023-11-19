https://ria.ru/20231119/germaniya-1910385800.html
В ФРГ предупредили о последствиях изъятия 60 миллиардов евро из бюджета
В ФРГ предупредили о последствиях изъятия 60 миллиардов евро из бюджета - РИА Новости, 19.11.2023
В ФРГ предупредили о последствиях изъятия 60 миллиардов евро из бюджета
Судебный запрет в ФРГ на перераспределение невостребованных кредитов размером в 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые краткосрочные последствия для... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:36
2023-11-19T12:36
2023-11-19T12:36
экономика
германия
кристиан линднер
bild
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Судебный запрет в ФРГ на перераспределение невостребованных кредитов размером в 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые краткосрочные последствия для немецкой экономики, заявил в интервью изданию Bild министр финансов Германии Кристиан Линднер. Ранее конституционный суд Германии своим решением признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирался на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства. "Краткосрочные последствия тяжелые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями", - сказал Линднер. Под долгосрочными преимуществами Линднер подразумевает повышение эффективности экономики через снижение бюрократии, развитие соответствующих технологий и привлечение частного капитала. Тем не менее, он подчеркнул, что в ближайшее время средств будет не хватать. "В будущем будет не хватать государственного финансирования, которое было предназначено для обновления экономики и инфраструктуры", - сказал министр. По его словам, правительство работает над "новыми концепциями" в связи со сложившейся ситуацией.
https://ria.ru/20231101/usmanov-1906735624.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, кристиан линднер, bild
Экономика, Германия, Кристиан Линднер, Bild
В ФРГ предупредили о последствиях изъятия 60 миллиардов евро из бюджета
Минфин ФРГ: изъятие 60 миллиардов евро из бюджета повлечет тяжелые последствия
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Судебный запрет в ФРГ на перераспределение невостребованных кредитов размером в 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые краткосрочные последствия для немецкой экономики, заявил в интервью изданию Bild
министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Ранее конституционный суд Германии своим решением признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирался на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
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"Краткосрочные последствия тяжелые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями", - сказал Линднер.
Под долгосрочными преимуществами Линднер подразумевает повышение эффективности экономики через снижение бюрократии, развитие соответствующих технологий и привлечение частного капитала. Тем не менее, он подчеркнул, что в ближайшее время средств будет не хватать.
"В будущем будет не хватать государственного финансирования, которое было предназначено для обновления экономики и инфраструктуры", - сказал министр.
По его словам, правительство работает над "новыми концепциями" в связи со сложившейся ситуацией.
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