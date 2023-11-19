https://ria.ru/20231119/gergiev-1910338365.html

Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию

Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию - РИА Новости, 19.11.2023

Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию

Торжественная церемония награждения Первой Эрмитажной премии, лауреатами которой стали художественный руководитель-директор Государственного академического... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T00:46

2023-11-19T00:46

2023-11-19T09:27

культура

россия

валерий гергиев

начо дуато (хуан дуато)

татьяна голикова

мариинский театр

михайловский театр

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония награждения Первой Эрмитажной премии, лауреатами которой стали художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа, состоялась в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург), передает корреспондент РИА Новости.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября."Я хочу в этом зале поприветствовать наших лауреатов: художественного руководителя-директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Абисаловича Гергиева и художественного руководителя балетной труппы Михайловского театра Хуана Игнасио Дуато Барсиа. Плоды труда этих людей уже вошли в золотой фонд мировой культуры. Поэтому сегодня они наши лауреаты, поэтому сегодня мы их чествуем и отдаем им дань глубокого уважения", - сказала вице-премьер, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова на церемонии вручения премии.По ее словам, созданием Первой Эрмитажной премии правительство хотело подчеркнуть насколько важны для страны культура, история и преемственность."Для меня огромная честь находиться здесь... Мариинский театр и Эрмитаж уже не один десяток лет занимаются тем, чтобы культура была культурой. Мне хочется, чтобы наша премия сыграла для культуры решающую роль. Мариинский театр и Эрмитаж вместе должны пройти еще один непростой период. У нас у всех одна общая задача", - сказал Гергиев, получая награду.Первая Эрмитажная премия "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" учреждена оргкомитетом культурного форума и Государственным Эрмитажем в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

https://ria.ru/20231118/gergiev-1910262297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, валерий гергиев, начо дуато (хуан дуато), татьяна голикова, мариинский театр, михайловский театр, государственный эрмитаж