https://ria.ru/20231119/gergiev-1910338365.html
Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию
Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию - РИА Новости, 19.11.2023
Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию
Торжественная церемония награждения Первой Эрмитажной премии, лауреатами которой стали художественный руководитель-директор Государственного академического... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:46
2023-11-19T00:46
2023-11-19T09:27
культура
россия
валерий гергиев
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мариинский театр
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государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония награждения Первой Эрмитажной премии, лауреатами которой стали художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа, состоялась в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург), передает корреспондент РИА Новости.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября."Я хочу в этом зале поприветствовать наших лауреатов: художественного руководителя-директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Абисаловича Гергиева и художественного руководителя балетной труппы Михайловского театра Хуана Игнасио Дуато Барсиа. Плоды труда этих людей уже вошли в золотой фонд мировой культуры. Поэтому сегодня они наши лауреаты, поэтому сегодня мы их чествуем и отдаем им дань глубокого уважения", - сказала вице-премьер, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова на церемонии вручения премии.По ее словам, созданием Первой Эрмитажной премии правительство хотело подчеркнуть насколько важны для страны культура, история и преемственность."Для меня огромная честь находиться здесь... Мариинский театр и Эрмитаж уже не один десяток лет занимаются тем, чтобы культура была культурой. Мне хочется, чтобы наша премия сыграла для культуры решающую роль. Мариинский театр и Эрмитаж вместе должны пройти еще один непростой период. У нас у всех одна общая задача", - сказал Гергиев, получая награду.Первая Эрмитажная премия "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" учреждена оргкомитетом культурного форума и Государственным Эрмитажем в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
https://ria.ru/20231118/gergiev-1910262297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий гергиев, начо дуато (хуан дуато), татьяна голикова, мариинский театр, михайловский театр, государственный эрмитаж
Культура, Россия, Валерий Гергиев, Начо Дуато (Хуан Дуато), Татьяна Голикова, Мариинский театр, Михайловский театр, Государственный Эрмитаж
Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию
Худрук Мариинского театра Гергиев стал лауреатом Первой Эрмитажной премии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония награждения Первой Эрмитажной премии, лауреатами которой стали художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа, состоялась в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург), передает корреспондент РИА Новости.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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"Я хочу в этом зале поприветствовать наших лауреатов: художественного руководителя-директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Абисаловича Гергиева и художественного руководителя балетной труппы Михайловского театра Хуана Игнасио Дуато Барсиа. Плоды труда этих людей уже вошли в золотой фонд мировой культуры. Поэтому сегодня они наши лауреаты, поэтому сегодня мы их чествуем и отдаем им дань глубокого уважения", - сказала вице-премьер, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова на церемонии вручения премии.
По ее словам, созданием Первой Эрмитажной премии правительство хотело подчеркнуть насколько важны для страны культура, история и преемственность.
"Для меня огромная честь находиться здесь... Мариинский театр и Эрмитаж уже не один десяток лет занимаются тем, чтобы культура была культурой. Мне хочется, чтобы наша премия сыграла для культуры решающую роль. Мариинский театр и Эрмитаж вместе должны пройти еще один непростой период. У нас у всех одна общая задача", - сказал Гергиев, получая награду.
Первая Эрмитажная премия "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" учреждена оргкомитетом культурного форума и Государственным Эрмитажем
в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Гергиев ответил на вопрос, возглавит ли он Большой театр