https://ria.ru/20231119/genichesk-1910389647.html

Набережную и городской пляж Геническа полностью затопило

Набережную и городской пляж Геническа полностью затопило - РИА Новости, 19.11.2023

Набережную и городской пляж Геническа полностью затопило

В городе Геническ Херсонской области с ночи идет штормовой ураганный ветер и сильное волнение моря, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:15

2023-11-19T13:15

2023-11-19T13:15

геническ

происшествия

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. В городе Геническ Херсонской области с ночи идет штормовой ураганный ветер и сильное волнение моря, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вода подтопила низкие участки автодороги на Арабатской стрелке из-за дующего второй день с Азовского моря сильного ветра. Набережная и городской пляж полностью затоплены. В городе перебои с электроснабжением. Движение из города Геническ на Арабатскую стрелку перекрыто в связи с поднятием уровня воды на 30-50 сантиметров. Экстренные и городские службы держат ситуацию под контролем и просят жителей воздержаться от поездок на Арабатскую стрелку.

https://ria.ru/20231119/veter-1910380784.html

геническ

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

геническ, происшествия, херсонская область