https://ria.ru/20231119/genichesk-1910389647.html
Набережную и городской пляж Геническа полностью затопило
Набережную и городской пляж Геническа полностью затопило - РИА Новости, 19.11.2023
Набережную и городской пляж Геническа полностью затопило
В городе Геническ Херсонской области с ночи идет штормовой ураганный ветер и сильное волнение моря, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:15
2023-11-19T13:15
2023-11-19T13:15
геническ
происшествия
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. В городе Геническ Херсонской области с ночи идет штормовой ураганный ветер и сильное волнение моря, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вода подтопила низкие участки автодороги на Арабатской стрелке из-за дующего второй день с Азовского моря сильного ветра. Набережная и городской пляж полностью затоплены. В городе перебои с электроснабжением. Движение из города Геническ на Арабатскую стрелку перекрыто в связи с поднятием уровня воды на 30-50 сантиметров. Экстренные и городские службы держат ситуацию под контролем и просят жителей воздержаться от поездок на Арабатскую стрелку.
https://ria.ru/20231119/veter-1910380784.html
геническ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геническ, происшествия, херсонская область
Геническ, Происшествия, Херсонская область
Набережную и городской пляж Геническа полностью затопило
Набережная и городской пляж Геническа затопило, в городе шторм и ураган
ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. В городе Геническ Херсонской области с ночи идет штормовой ураганный ветер и сильное волнение моря, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо
сообщил, что вода подтопила низкие участки автодороги на Арабатской стрелке из-за дующего второй день с Азовского моря
сильного ветра.
Набережная и городской пляж полностью затоплены. В городе перебои с электроснабжением. Движение из города Геническ на Арабатскую стрелку перекрыто в связи с поднятием уровня воды на 30-50 сантиметров.
Экстренные и городские службы держат ситуацию под контролем и просят жителей воздержаться от поездок на Арабатскую стрелку.
Несколько районов Красноярского края пострадали от штормового ветра