https://ria.ru/20231119/gaza-1910433525.html

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 19.11.2023

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом ситуацию в Газе, стороны подчеркнули необходимость... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T18:47

2023-11-19T18:47

2023-11-19T18:47

в мире

россия

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

мид ирана

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом ситуацию в Газе, стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня, сообщили в МИД РФ. "В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению", - говорится в сообщении о беседе Лаврова и Амир Абдоллахиана.

https://ria.ru/20231116/lavrov-1909833132.html

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в мире, россия, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году