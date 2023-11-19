https://ria.ru/20231119/gaza-1910433525.html
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 19.11.2023
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом ситуацию в Газе, стороны подчеркнули необходимость... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T18:47
2023-11-19T18:47
2023-11-19T18:47
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россия
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
мид ирана
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом ситуацию в Газе, стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня, сообщили в МИД РФ. "В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению", - говорится в сообщении о беседе Лаврова и Амир Абдоллахиана.
https://ria.ru/20231116/lavrov-1909833132.html
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в мире, россия, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, МИД Ирана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Газе
Лавров и глава МИД Ирана подчеркнули необходимость прекращения огня в Газе