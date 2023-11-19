https://ria.ru/20231119/gagauziya-1910458781.html

В парламенте Гагаузии раскритиковали власти Молдавии за "бардак на выборах"

В парламенте Гагаузии раскритиковали власти Молдавии за "бардак на выборах" - РИА Новости, 19.11.2023

В парламенте Гагаузии раскритиковали власти Молдавии за "бардак на выборах"

Депутат Народного собрания Гагаузии, баллотирующийся в мэры города Комрат (административный центр автономии), Николай Дудогло осудил центральные власти Молдавии РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T22:31

2023-11-19T22:31

2023-11-19T22:38

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КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Народного собрания Гагаузии, баллотирующийся в мэры города Комрат (административный центр автономии), Николай Дудогло осудил центральные власти Молдавии за преследование оппозиционных политиков, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Среди всех кандидатов 158 женщин. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы и главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Накануне первого тура выборов кандидат от оппозиционной партии "Шанс" Александр Панов был снят электоральной гонки. "Такого бардака, как на этих выборах еще никогда не было. Никогда не снимали просто так всю партию, чтобы лишать права людей быть избранными, а граждан избирать", - сказал Дудогло журналистам. В Комрате во второй тур местных выборов вышли два кандидата. Действующий мэр города Комрат Сергей Анастасов и депутат Народного собрания (местный парламент) Николай Дудогло. Оба кандидата выступают в качестве независимых. Однако накануне второго тура молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, чью партию запретили центральные власти, объявил в соцсетях, что в случае победы Дудогло он окажет ему поддержку в реализации представленных им проектов по развитию региона. Ранее с выборов в Молдавии были сняты все кандидаты от партии "Шанс", которая входит в политический блок с движением "Альтернативная сила спасения Молдавии". Обе политсилы заручились поддержкой политика Шора, чью партию власти страны объявили неконституционной. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231119/zakharova-1910442045.html

https://ria.ru/20231119/moldaviya-1910425624.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, комрат, гагаузия, илан шор, майя санду