https://ria.ru/20231119/frantsiya-1910358140.html
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты - РИА Новости, 19.11.2023
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты
Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:47
2023-11-19T08:47
2023-11-19T08:47
в мире
франция
атлантический океан
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны. "Министр обороны Себастьян Лекорню выражает свое большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда", - говорится в коммюнике. Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. В коммюнике подчеркивается, что запуск был проведен в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.
https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900936789.html
франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, атлантический океан, себастьян лекорню
В мире, Франция, Атлантический океан, Себастьян Лекорню
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты
Во Франции успешно испытали стратегическую баллистическую ракету М51.3