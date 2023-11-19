https://ria.ru/20231119/frantsiya-1910358140.html

Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты

Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты - РИА Новости, 19.11.2023

Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты

Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T08:47

2023-11-19T08:47

2023-11-19T08:47

в мире

франция

атлантический океан

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны. "Министр обороны Себастьян Лекорню выражает свое большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда", - говорится в коммюнике. Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. В коммюнике подчеркивается, что запуск был проведен в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.

https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900936789.html

франция

атлантический океан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, атлантический океан, себастьян лекорню