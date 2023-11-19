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Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты - РИА Новости, 19.11.2023
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08:47 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/frantsiya-1910358140.html
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты - РИА Новости, 19.11.2023
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты
Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:47
2023-11-19T08:47
в мире
франция
атлантический океан
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны. "Министр обороны Себастьян Лекорню выражает свое большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда", - говорится в коммюнике. Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. В коммюнике подчеркивается, что запуск был проведен в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.
https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900936789.html
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в мире, франция, атлантический океан, себастьян лекорню
В мире, Франция, Атлантический океан, Себастьян Лекорню
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты

Во Франции успешно испытали стратегическую баллистическую ракету М51.3

© Минобороны РФЗапуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты
© Минобороны РФ
Запуск баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны.
"Министр обороны Себастьян Лекорню выражает свое большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья.
В коммюнике подчеркивается, что запуск был проведен в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.
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В миреФранцияАтлантический океанСебастьян Лекорню
 
 
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